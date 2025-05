Winter Boy: mucho más que amor por el rap, Gamonal y el Burgos CF

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Hace un par de años, Winter Boy se presentó en las oficinas del Burgos Club de Fútbol con una canción recién grabada bajo el brazo. Blanquinegro a muerte desde que tiene uso de razón, soñaba con rodar un videoclip en El Plantío. Había que intentarlo, echarle valor porque el ‘no’ ya le tenía de antemano. Al final, BCF gustó tanto que Miki Muñoz ‘Mumo’, Aitor Córdoba, Grego Sierra y Andrés González se apuntaron encantados como figurantes.

Sirva esta anécdota para ilustrar la humilde osadía de un joven rapero burgalés -y gamonalero de pro- que va a por todas sin perder el norte. Productivo como pocos, hoy mismo lanza Sefirot, su cuarto trabajo en apenas tres años. Doce cortes moldeados a fuego lento bajo la batuta de Charlie Creek en Midnight Records, «el mejor estudio de música urbana de la ciudad», con su buen amigo Diggin’ Sound como productor de cabecera. Ya disponible en todas las plataformas digitales, aterriza en Youtube a las 12 del mediodía.

Subiendo, Desvelos de padre y Sefirot -adelantos con sus correspondientes videoclips- ya dejaban entrever la evolución sonora de un MC tan fan de la vieja escuela como libre de corsés. Tres aperitivos muy bien escogidos, sin duda, que solo son la punta del iceberg. Del resto del álbum, se puede decir que cada tema tiene vocación de single. En la variedad está el gusto, eso sí, y para gustos los colores (valga la redundancia).

«A raíz de conocer a Charlie, hemos estado explorando sonidos nuevos», reconoce Winter Boy, aludiendo principalmente a la inclusión de estribillos melódicos -con una pizca de autotune- que antaño brillaban por su ausencia. Gran parte de este trabajo surgió en el estudio. «Ha sido algo totalmente natural, no he forzado en ningún momento», subraya agradecido por las recomendaciones de Creek en este sentido. Lo importante, a fin de cuentas, era sentirse «a gusto» y ambos no pueden estar más contentos con el resultado.

Año y medio de trabajo desde que plasmó «el primer concepto» de Sefirot sobre el papel. Con temas sueltos como Me la suda y la mixtape CER07 (2025) junto a Rono entre medias. A grandes rasgos, lo nuevo de Winter representa «la conexión entre lo finito y lo infinito». La vida tal y como es, sin filtros, libre de artificios. «Ir de abajo hacia arriba, salir de la rutina, intentar vivir de la música»; de eso va la historia. Con ciertas dosis de ego desde un punto de vista estrictamente lírico. Y con la honestidad brutal de un chico de barrio, currante e inquieto, orgulloso de su gente y de donde viene.

Gamonal se palpa en sus letras. No es la primera vez ni será la última. Ahora bien, marcarse una colaboración con Johnes el Juan son palabras mayores. «Es una leyenda del rap en Burgos. Le empecé a escuchar con T5 Posse y me ha marcado la infancia». Poco más que añadir sobre este «sueño cumplido» con un tipo al que admira y con el que «hubo muy buen feeling desde el principio». Basta con escuchar Desde el barrio para comprobar que, efectivamente, el respeto es mutuo.

También se sube a este barco la femcee Aligator en Vértice, cuyas líricas salen tanto de las tripas como desde el corazón. Y Fox, alias de Diggin’ al micrófono, en 115KM. «La historia es curiosa porque le conocí como productor, pero empezó como MC en un grupo muy mítico de Vitoria que se llamaba G14». De ahí el título del tema, la distancia que separa a dos ciudades hermanas. Desde The Kings of the North, su primera toma de contacto en el 23, la alianza es inquebrantable.

«Si te gusta el rap, escucha al grupo de tu barrio o a tu vecino, que igual tiene un tema guapo»

Echando la vista atrás, Winter recuerda sus primeros coqueteos con la cultura Hip Hop allá por 6º de Primaria. Con 13 o 14 años ya llenaba sus primeras libretas, aunque no se decidió a dar el paso hasta 2022 espoleado por su hermano y su novia. «Fue entre gratificante y raro. No es lo mismo rapear solo en casa o con tus amigos en el parque, en petit comité, que plantarte delante de un micrófono con una persona a la que no conoces de nada». Sin embargo, tuvo claro que formaba «parte del proceso» y no quedaba otra que ir soltándose... «como en todos los aspectos de la vida».

Lo mejor de esta breve pero intensa andadura, aparte del vídeo en El Plantío y un par de bolos junto al estadio en el Día Blanquinegro, es «haber conocido a mucha gente y llevarme bien con todo el mundo». Sin intención alguna de relajarse porque «termino un proyecto y ya estoy pensando en el siguiente», mantiene intactos sus principios de «respeto y humildad». Las redes sociales, como herramienta, le parecen imprescindibles. Son un medio, pero no un fin. «Prefiero mantenerme auténtico, ser fiel a lo que vivo y lo que siento. No voy a aparentar lo que no soy o contar algo que es mentira», sentencia pese a ser consciente de que, hoy en día, «se valora mucho más el contenido, los numeritos, el algoritmo y tener repercusión que hacer algo auténtico y con sentimiento».

Con Sefirot recién salido del horno, el hambre de directo acecha. La primera parada de Winter Boy será en Vitoria, el sábado 7 de junio, en el skate park de Santa Lucía. Prácticamente como en casa, arropado por su hermano Diggin’, y con ganas de presentar el nuevo disco en Burgos dentro de poco. De momento, no puede avanzar mucho aunque pronto habrá noticias al respecto. Y serán muy buenas (palabra).

A expensas de que vayan saliendo más bolos, Winter reivindica el trabajo desempeñado por compañeros del «underground», como Buse Spencer, que se han dejado la piel organizando eventos en Burgos. Al mismo tiempo, hace un llamamiento al público para apoyar la escena local. «Si te gusta el rap, escucha al grupo de tu barrio o a tu vecino, que igual tiene un tema guapo». Porque seguir a los grandes está fenomenal, pero talento emergente hay de sobra. Aparte, -no nos engañemos- «gente como Kase.O o Toteking no necesitan que les compartas en Instagram porque ya tienen su público».