El concierto de P.O.D. en Burgos (fecha única en España) desata la locura: «Estamos alucinando»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Nadie hubiese imaginado que un grupo de la talla de P.O.D. recalaría en Burgos. Quizá no sería tan extraño si hubiese más fechas confirmadas en España, pero ni las hay ni las habrá en 2025. Todo un hito, que ha causado gran revuelo en la comunidad metalera, teniendo además en cuenta que la última visita de la banda tuvo lugar en el Festimad de 2002.

Santiago Mancho 'Cholo', gerente de la sala Andén 56, recuerda perfectamente aquel concierto. Nunca hubiese imaginado que la banda estadounidense tardaría tanto tiempo en volver a la península. Menos aún que él mismo sería el artífice de su regreso. Al final, la espera ha merecido la pena y se sincera al confesar cómo se siente su equipo: «Estamos alucinando, es una pasada».

Nada más anunciar el concierto de P.O.D., el viernes 1 de agosto en el Andén 56, el móvil de Cholo empezó a soltar chispas. También las redes sociales. Colegas y desconocidos de todo el país preguntándose «cómo es posible que pase esto en Burgos». De hecho, muchos llegaron a plantearse si se trataba de una estafa.

Eso mismo pensó Maikel Calvo, seguidor acérrimo del combo norteamericano «desde que era niño». Le costaba dar crédito, pero comprobó que de estafa nada y se apresuró a comprar la entrada por si las moscas. Tanto le gustan los P.O.D. que recalará en Burgos, procedente de Aguilar de Campoo (Palencia), antes de viajar hasta Madrid para celebrar su cumpleaños, y el de otros dos amigos, durante todo el fin de semana.

«Estas cosas no salen de la nada», advierte el gerente del Andén. Son varios años picando piedra, hablando de tú a tú con grandes promotoras y demostrando que el Andén ofrece plenas garantías. Con el paso del tiempo, el público burgalés se ha acostumbrado al desfile de bandas y artistas internacionales -antaño inimaginables- como Rage, Onyx, Testament, H.E.A.T., The Psycho Realm o Rival Sons, con el aforo ya completo para su segunda visita este viernes 7 de junio.

A la hora de cerrar el bolo de P.O.D., Cholo reconoce su «miedo atroz» por la fecha. Sin embargo, las entradas comenzaron a volar y en apenas un par de días ya se habían vendido más de 500. Malo sería, visto lo visto, que no haya 'sold out' de aquí a poco. Por si fuera poco, la idea es que Sonny Sandoval y compañía estén arropados por otras dos bandas sobre el escenario.

Encantado de la repercusión que está teniendo la única fecha de este histórico grupo de nu-metal en España, Cholo es consciente de que «a la gente le choca» un anuncio de este tipo. Pero ni es el primero ni será el último, dado que «van a venir cosas más grandes en el futuro».