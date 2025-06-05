Rival Sons regresa a Burgos con su potente directo en la sala Andén 56
Rival Sons, referentes del rock estadounidense actual, actúan este sábado en Burgos. Prácticamente lleno en la sala para repetir el éxito de su actuación hace casi exactamente un año
Burgos se prepara para una cita de alto voltaje musical. La sala Andén 56 acoge este sábado 7 de junio el concierto de Rival Sons, una de las bandas más sólidas del rock norteamericano actual, cuyo sonido bebe del hard rock y el blues setentero para proyectarlo con fuerza al presente. El espectáculo arrancará a las 21:30 horas, con apertura de puertas desde las 20:00.
El regreso a Burgos, quienes ya actuaron hace casi exactamente un año en la misma sala, se enmarca en la colaboración entre Fundación Caja de Burgos y Andén 56, que han unido esfuerzos para ofrecer una programación cultural conjunta de primer nivel. Su objetivo: consolidar a Burgos como una ciudad presente en el circuito nacional e internacional de grandes giras, y generar redes entre espacios, promotores y públicos.
Diego Santamaría
Con más de una década de trayectoria, Rival Sons ha firmado discos tan celebrados como Pressure & Time (2011), Great Western Valkyrie (2014) o Feral Roots (2019). En 2023, la banda lanzó dos nuevos trabajos: Darkfighter y Lightbringer, reafirmando su sello propio y su carácter incansable: han llegado a tocar más de 250 conciertos en un solo año y son habituales en festivales de Europa y Norteamérica.
La formación está compuesta por Jay Buchanan (voz), Scott Holiday (guitarra), Robin Everhart (bajo) y Mike Miley (batería). Han compartido cartel con leyendas como The Rolling Stones, AC/DC, Black Sabbath o Lenny Kravitz, y su directo es reconocido por su intensidad y fidelidad a la raíz del rock clásico.
Entradas casi agotadas
Quedan pocas entradas a la venta. Las anticipadas tienen un precio de 35 euros y pueden adquirirse a través de la web o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte CAB. El mismo día del concierto, las entradas estarán disponibles en taquilla por 40 euros.