Rival Sons regresa a Burgos con su potente directo en la sala Andén 56

Burgos se prepara para una cita de alto voltaje musical. La sala Andén 56 acoge este sábado 7 de junio el concierto de Rival Sons, una de las bandas más sólidas del rock norteamericano actual, cuyo sonido bebe del hard rock y el blues setentero para proyectarlo con fuerza al presente. El espectáculo arrancará a las 21:30 horas, con apertura de puertas desde las 20:00.

El regreso a Burgos, quienes ya actuaron hace casi exactamente un año en la misma sala, se enmarca en la colaboración entre Fundación Caja de Burgos y Andén 56, que han unido esfuerzos para ofrecer una programación cultural conjunta de primer nivel. Su objetivo: consolidar a Burgos como una ciudad presente en el circuito nacional e internacional de grandes giras, y generar redes entre espacios, promotores y públicos.

Con más de una década de trayectoria, Rival Sons ha firmado discos tan celebrados como Pressure & Time (2011), Great Western Valkyrie (2014) o Feral Roots (2019). En 2023, la banda lanzó dos nuevos trabajos: Darkfighter y Lightbringer, reafirmando su sello propio y su carácter incansable: han llegado a tocar más de 250 conciertos en un solo año y son habituales en festivales de Europa y Norteamérica.

La formación está compuesta por Jay Buchanan (voz), Scott Holiday (guitarra), Robin Everhart (bajo) y Mike Miley (batería). Han compartido cartel con leyendas como The Rolling Stones, AC/DC, Black Sabbath o Lenny Kravitz, y su directo es reconocido por su intensidad y fidelidad a la raíz del rock clásico.

Quedan pocas entradas a la venta. Las anticipadas tienen un precio de 35 euros y pueden adquirirse a través de la web o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte CAB. El mismo día del concierto, las entradas estarán disponibles en taquilla por 40 euros.