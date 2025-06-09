Camela pospone su concierto en Burgos del 21 de junio al 29 de diciembre y será en el Fórum Evolución

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Con un comunicado publicado en las redes sociales de la compañía de management Cersa Music y compartido por la formación musical liderada por María Ángeles Muñoz y Dioni Martín, Camela expone los motivos del aplazamiento del concierto que se iba a celebrar el sábado 21 de junio en el Coliseum Burgos.

«Lamentamos comunicar que el concierto de Camela previsto para el 21 de junio en la plaza de toros de Burgos cambia de fecha y de recinto por problemas de producción ajenos al artista. El importe de las entradas será devuelto íntegramente a los compradores por el mismo método de compra que se adquirieron. La nueva fecha será el 29 de diciembre de 2025 en el Fórum Evolución. Las entradas saldrán a la venta próximamente. Lamentamos las molestias».

Burgos no se quedará sin ver este 2025 a este grupo que arrastra una enorme cantidad de fans desde su nacimiento en 1994, cuando el grupo musical formado por María de los Ángeles Muñoz, Dioni Martín y Miguel Ángel Cabrera -que abandonó la formación en 2013- comenzó a girar por toda España con sus temas de amor llenos de estribillos pegadizos, rimas sencillas y sintetizadores muy personales.

Desde el barrio de San Cristóbal de los Ángeles a todo el mundo con su tecno-rumba, Camela inició su carrera -tras grabar varias maquetas- con el disco 'Lágrimas de amor' (1994), que incluía el archifamoso 'hit' homónimo. Este trabajo fue un superventas en los tiempos del cassette y desaparecía muy rápido de los escaparates de las tiendas de música o de los expositores de las gasolineras. Más de un millón de copias de este trabajo se vendieron ante la alegría y complicidad de sus seguidores y la sorpresa de la crítica, que no entendía tal fenómeno.

Desde ese año, Camela ha publicado 17 álbumes de estudio donde el amor y los amoríos son los temas centrales de sus composiciones, asuntos universales que, desde la naturalidad y el desgarro, el dúo María de los Ángeles - Dioni interpreta como si de una obra de teatro se tratase. Éxitos como 'Háblale de mí', 'Amor imposible' o 'Cuando zarpa el amor' no faltarán en el espectáculo que Camela dará en Burgos, finalmente, en el Fórum Evolución de la capital castellana. ¿Un buen regalo de Navidad?