Zurbarán Rock: Los bares y restaurantes más cañeros de Burgos si vas al festival

Llegó el momento. Una marea negra, y no de luto precisamente, se prepara para celebrar el festival de heavy metal por excelencia en Burgos. La séptima edición del Zurbarán Rock promete superar las cifras registradas el año pasado, con más de 10.000 asistentes, en el parque de San Agustín. Dos escenarios y casi una veintena de bandas, nacionales e internacionales, para una cita que sigue haciendo historia dentro y fuera de la ciudad.

Tampoco hay que olvidarse de los bares. Sobre todo los de rock, el complemento perfecto para disfrutar del Zurbarán como es debido. Y en esto Burgos, por suerte, puede presumir porque los hay para todos los gustos. Música heavy, metal alternativo, punk... Junto o por separado y el mejor ambiente entre jarras de cerveza y picoteo del bueno.

Lástima que el bar del Zurbarán Rock baje la persiana durante el festival (algo lógico, por otra parte). Pero merece una visita en cualquier época del año. Situado en la Barriada Inmaculada número 1, junto al pueblo antiguo de Gamonal, también acoge la emisora en la que se realiza el programa radiofónico La Puerta del Gehena.

Club Ciclista Burgalés

Fachada del Club Ciclista Burgalés.CCB

Lugar obligatorio de peregrinaje para la comunidad heavy tanto local como foránea. Ubicado en la calle Progreso número 24, cuenta con una amplia variedad de tapas caseras con la mejor música, sin etiquetas, de fondo.

Una de las grandes ventajas de cara al Zurbarán Rock es su cercanía con el parque de San Agustín. Está a unos diez minutos andando y dispone de una acogedora terraza, ideal para coger fuerzas antes de los conciertos.

Cervecería Munchën

A punto de cumplir dos décadas de historia, juega con la ventaja de disponer de un enorme surtido de cervezas. También seducen sus suculentas tortillas. Quien las ha probado puede dar fe de ello y, encima, repite.

El Munchën también es una buena opción para tomarse unas copas por la noche. Situado en la calle San Juan, se puede entrar también por la parte trasera que da al Mercado Norte.

Golden Rock and Beer

David Herrera, gerente del Golden Rock and Beer.TOMÁS ALONSO

El más cercano al parque de San Agustín (unos 10 minutos andando) y el mejor valorado por los clientes en Tripadvisor en el ranking de bares de Burgos. Situado en la calle Valladolid número 13, a tiro de piedra de la Catedral y Las Llanas, emana rock por los cuatro costados.

El Golden no sólo destaca por su amplia carta de cervezas. También es un lugar idóneo para comer. Pizzas, hamburguesas, codillo, costillas, fish and chips, yakisoba, salchichas alemanas... Y opciones vegetarianas. El trato, por cierto, también exquisito.

Jarra'N'Heavy

Entrada al Jarra'N'Heavy, templo del metal.JARRA'N'HEAVY

600 reseñas en Google y una puntuación que acaricia las cinco estrellas. El templo del heavy metal en el casco histórico de Burgos, en plena plaza Huerta del Rey. Pequeño pero siempre acogedor con una estupenda terraza en la que disfrutar de una cerveza fresca o las que hagan falta.

No eres heavy si no has pasado por el Jarra'N, las cosas como son. Ideal para la hora del vermú el fin de semana y por la noche para dejarse la voz y unas cuantas risas por el camino. Por ahí anda el bueno de Michael, dispuesto a echar un brindis por el rock siempre que sea necesario.

Mesón La Piedra

Calidad, cantidad y buenos precios en el 45 de la calle San Pedro y San Felices. Comida casera y ambiente familiar, bastante cerca del parque que acoge el Zurbarán Rock. Sin lugar a dudas, una de las mejores opciones a tener en cuenta para disfrutar de la excelente gastronomía burgalesa.

Si uno lee los comentarios de los clientes en diferentes plataformas, comprobará que la gran mayoría sale encantado. La máxima de bueno, bonito y barato se cumple con creces. Aparte, muchos destacan el sabor de la carne y el excelente trato que dispensan sus responsables.

El Martinillo

Deliciosas raciones de todo tipo. Pinchos, bravas, tortillas, hamburguesas... Y unos desayunos que cuentan con una clientela fija incapaz de resistirse. Otra característica que destaca la gente es el buen ambiente que se respira en el interior del local.

Ubicado en la zona sur, concretamente en la calle de las Casillas 7, también cosecha muy buenas reseñas en las redes. Además, está a unos 15 minutos de San Agustín y se puede ir hasta allí dando un paseo por el Bulevar del Ferrocarril.

La Espadería

Interior de La Espadería, con buena música y mejor ambiente.LA ESPADERÍA

Triunfa entre la chavalería aunque congrega a gente de todas las edades. Buena señal, eso sí, porque parece que el rock apenas atrae a las nuevas generaciones. Destaca su amplia variedad musical, con mucha predilección por las bandas en castellano pero sin cerrar el abanico.

Amplio y cómodo, el mal rollo brilla por su ausencia. El trato de los camareros es espectacular y se agradece. Ubicado en la Llana de Adentro, suele llenarse por el buen ambiente y los precios populares. En fiestas, las charangas animan el cotarro.

La Guarida

El pub La Guarida, regentado por Chechu, es todo un clásico del rock en Las Llanas.LA GUARIDA

Pub gestionado por el mítico Chechu, de paso obligado para los seguidores del heavy metal y el rock duro aunque siempre abierto a cualquier persona de mente abierta. Se está, como dice el viejo dicho, más a gusto que un arbusto. De vez en cuando, por cierto, se organizan conciertos.

La Guarida está en la Llana de Afuera, perfectamente situada para disfrutar de la noche en Burgos con la Catedral de fondo. Con su amplio surtido de cervezas y licores, es el lugar ideal para pasarlo en grande y llevarse un grato recuerdo de la ciudad.

La Playa

¿Buscas buen rock y mejor ambiente? La Playa es tu sitio.LA PLAYA

La suma de bar y rock da como resultado La Playa. Suenan guitarras en el pasillo que comunica directamente con el cielo al que van todos los rockeros. Ejerciendo de San Pedro pero con mucho más estilo, el gran Chuchi caldea el ambiente de principio a fin. Te hace sentir como en casa y por eso todo el mundo repite.

De vez en cuando, a menudo más bien, comida de lo más sabrosa aparece por la barra. Por la cara, por el rock and roll, porque sí. Excelente música y buen rollito, La Playa es la excusa perfecta para ir a echar unos dardos. Relativamente cerca del centro histórico, se encuentra en el número 39 de la avenida del Arlanzón.

Comuneros

Exterior del bar Comuneros, el garito punk más elegante de Burgos y alrededores.GOOGLE MAPS

Se enorgullece, irónicamente, de llevar un porrón de años contribuyendo al fracaso escolar. Abierto desde el desayuno hasta que la normativa municipal lo permite, sus precios son populares de verdad. Las litronas (antes de Mahou, ahora de Ambar) cuestan lo mismo desde que llegó el euro: 3,35. Entre cuatro, sale a una caña bien hermosa por cabeza.

Situado en el paseo de los Comuneros de Castilla, de ahí su nombre, tiene futbolín, dardos y zona de terraza. La triste pérdida de José, su alma máter, dejó huérfanos a muchos. Por suerte, Vicky y Omar han sabido mantener las riendas del garito punk más entrañable de Burgos y alrededores.

El Metro

Interior de El Metro, donde se puede escuchar música cañera de todos los estilos.EL METRO

De vuelta a Las Llanas, concretamente a la calle Fernán González, nos adentramos en un bar mítico de la noche burgalesa. Ha cambiado varias veces de emplazamiento, unos metros más arriba o abajo, aunque sin perder su magia. Antaño la música era más heavy. A día de hoy, destaca por la variedad de géneros que suenan.

Ideal para tomar unos katxis y echar unas partidas de futbolín, el término 'buen ambiente' impera en las reseñas que deja su clientela. Es, por cierto, uno de los pocos bares de rock que han logrado sobrevivir en una calle donde antes convivían otros locales míticos como el Jump o el Totem.

Muro

Lugar de peregrinación para la comunidad heavy, y rockera en general, cuando se pagaba en pesetas. También después, aunque echó el cierre hará una década. Por suerte, el Muro volvió a abrir sus puertas recién iniciadas las fiestas de San Pedro y San Pablo 2023.

Entrar en este bar de la calle San Francisco, prácticamente enfrente del arco de San Gil, era toda una experiencia. Como nunca es tarde si la dicha es buena, ha llegado la hora de celebrar un reencuentro que muchos añoraban desde hacía tiempo.

La Frase & Friends

Fachada de La Frase, con buena comida y excelente trato.LA FRASE & FRIENDS

Por aquí se dejan caer a menudo los Blusas del Metal, así que ya estaría todo dicho. Situado entre la calle Duque de Frías y el parque de la Luz, en el barrio del G-3, pocos sitios hay mejores para tomar unas deliciosas tapas a ritmo de rock.

Las reseñas, que no son la Biblia pero resultan de mucha utilidad, destacan fundamentalmente dos cosas. La simpatía del camarero y el embutido, sobre todo la cecina. Tampoco pasa mucha gente por alto el hecho de que la tapa es gratis con cada consumición, algo que por desgracia no se estila mucho en Burgos.