Valeria Castro presenta en Burgos su segundo disco

Publicado por Alba Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La artista canaria Valeria Castro presentará su segundo álbum en Burgos el domingo 9 de noviembre a las 19:30 horas en Fórum Evolución.

Esta cita se enmarca en la programación cultural de la Fundación Caja de Burgos para la próxima temporada y forma parte de la gira nacional de presentación de su segundo álbum, El cuerpo después de todo , producido por Carles Campi el ocho veces ganador del Latin Grammy.

Una de las voces más prometedoras y consolidadas de la música en español, que ha completado una gira de 82 conciertos y con entradas agotadas en más de 10 países, con tan solo 26 años la artista acumula dos nominaciones al Latin Grammy, dos nominaciones al Goya, premios como Mejor Álbum de Raíz o Artista Revelación en los Premios MIN, el Premio ACAMUS en varias categorías y la Medalla de Oro de Canarias. La joven canaria ha estado mano a mano con artistas reconocidos como Julieta Venegas, Alejandro Sanz o La Oreja de Van Gogh, entre otros.

En Burgos estará acompañada de su equipo y tras el concierto dará comienzo su etapa internacional, que la llevará a escenarios de 17 países y rematará la faena el 9 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.

Las entradas ya están disponibles en los canales de venta habituales de la Fundación, por internet desde la página web o en las taquillas de la Casa del Cordón y en el CAB (Centro de Arte Caja de Burgos).