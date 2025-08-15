Arte indie entre joyas del Barroco

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Si uno se pone exquisito, diría que no pega ni con cola. Afortunadamente, la cultura entiende cada vez menos de barreras. La pureza es admirable. Y la mezcla, desde el respeto y el buen gusto, también. Por eso no desentona, ni mucho menos, la exposición One Eyed Portraits, del artista burgalés Ismael Alí de Unzaga, en la novena edición del festival Música Callada. Porque sumar enriquece y, aparte, permite abrir nuevos horizontes.

La muestra se inauguró el pasado 1 de agosto en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Quintanapalla. Allí debía permanecer hasta el lunes 18, coincidiendo con el cierre del festival. Sin embargo, se mantendrá abierta «de facto» hasta el día 27. Se amplía, por lo tanto, el plazo para encontrarse cara a cara con unos cuantos nombres propios del pop-rock español. Rosendo, Alaska, Xoel López, Delaporte, Sidonie, Cabezafuego...

Exposición de Ismael Alí de Unzaga en Quintanapalla.ECB

La lista de invitados varía en función de la demanda. «Es algo vivo que se va ampliando y reduciendo según el criterio de visitantes y compradores», precisa Alí de Unzaga. Entre la clientela, por cierto, hay varios de los artistas retratados que no se pudieron resistir. Otros, cada vez más, no dudan en alabar su trabajo a través de las redes sociales.

No es la primera vez que el creador burgalés expone en un festival. Sus obras han desfilado por Sonorama Ribera, Ebrovisión, Tribu o Geofest, donde compaginó la presentación de su muestra Rascacielos en las Loras en Fuenteodra con la de su última novela, Será como aquella canción de los años 80 (Sonora, 2022). «Siempre que me llaman voy», reconoce mientras deja clara su máxima vital: «La cultura no se puede dejar atrás: sea pintura, literatura, música barroca o heavy».

Hablando de barroco, Alí de Unzaga se quedó «alucinado» tras asistir a varios conciertos del ciclo Música Callada. «Impresionante». No se le ocurre mejor manera de definir una propuesta que le era desconocida y que ahora le parece digna de reconocimiento «a nivel mundial». Lo suyo es el indie, sí, pero se quita el sombrero y le congratula escuchar música de «autores que tocaban en la corte de Felipe V» en enclaves como Quintanapalla, donde «se casó el rey Carlos II con Beatriz de Orleans».

Historia con mayúsculas para un presente en el que la cultura no debiera medirse «en grandes estadios». Una «gozada», como bien dice Alí de Unzaga, llevar el arte al medio rural en detrimento de las ciudades. Poco a poco, parece que la descentralización va ganando terreno aunque todavía queda mucho por hacer. En cualquier caso, la inspiración pop ha encontrado su lugar en Música Callada y el retratista está deseando volver. Sobre todo, según confiesa, porque «a la gente le gusta que le cuentes el por qué». Por qué elige a determinados artistas, cómo juega con los trazos y colores a la hora de plasmarles o la pregunta del millón: «¿Te gusta más escribir o pintar?».