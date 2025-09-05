La 1 de TVE estrena en abierto la película 'El maestro que prometió el mar'

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Este domingo, 7 de septiembre, a partir de las 22.35 horas, se estrenará en abierto en La 1 de TVE la película 'El maestro que prometió el mar', dirigida por Patricia Font e inspirada en la historia del maestro tarraconense Antonio Benaiges que impartió clase en el pueblo burgalés de Bañuelos de Bureba durante dos cursos antes de ser asesinado por unos pistoleros de la Falange al comienzo de la Guerra Civil.

La película, que fue estrenada en la Seminci y obtuvo cinco nominaciones a los premios Goya, está protagonizada por Enric Auquer y Laia Costa. El reparto lo completan, entre otros, Ramón Agirre, Luis Gavasa, Milo Taboada, Antonio Mora, Jorge da Rocha y los pequeños debutantes Gael Aparicio, Alba Hermoso y Nicolás Calvo.

La película fue rodada mayoritariamente en la provincia de Barcelona, pero también se grabaron secuencias en Burgos, Briviesca, el mirador de Santa Casilda y las cercanías de Bañuelos.

'El maestro que prometió el mar' nos sumerge en la historia de Antonio Benaiges (interpretado por Enric Auquer), un maestro de Mont-Roig del Camp (Tarragona), que antes de la Guerra Civil fue destinado a la escuela de Bañuelos de Bureba, un pequeño pueblo de Burgos. También es la historia de Ariadna (Laia Costa), una mujer que busca los restos de su bisabuelo desaparecido en la guerra. La película entrelaza pasado y presente a través de dos tramas que construyen un relato sobre la memoria y la importancia de no dejar caer en el olvido nuestra historia reciente.

La película protagonizada por Enric y Laia Costa fue un gran empujón al trabajo de recuperación de la memoria de Antonio Benaiges y la difusión de su obra. Desde hace varios años, libros, estudios, conferencias, documentales, canciones, obras de teatro y hasta un cómic han difundido la historia del maestro de Bañuelos de Bureba más allá de las fronteras de las provincias de Tarragona y Burgos, lugares donde nació y fue asesinado el docente catalán, respectivamente.

Tras su paso por las salas de cine, donde fue vista por más de 300.000 espectadores, llegó a las platafomas Movistar+ y Netflix, entre otras. Esta noche de domingo se estrena en TVE y rtveplay.

'El maestro que prometió el mar' es una producción de Minoria Absoluta, Lastor Media, Filmax y Mestres Films AIE. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar y TV3. Con el apoyo de ICAA e ICEC. Con la participación de CreA SGR. Con la financiación de ICO y Ayuntamiento de Briviesca.