El Cantar de mio Cid, óleo sobre lienzo (y mucho más)

Con la Semana Cidiana a la vuelta de la esquina, nada mejor que abrir boca con arte. Con mucho arte. Por obra y gracia de una treintena de artistas burgaleses, orgullosos militantes del colectivo Entredessiguales, encantados de rendir homenaje a Rodrigo Díaz de Vivar y su Cantar de mio Cid. Para lograrlo, se han puesto en su piel. En las duras y en las maduras, en las victorias y en el destierro. Solo así, realmente, se puede plasmar con acierto la épica del campeador castellano.

La muestra de este nutrido grupo de creadores, alojada en la sala de exposiciones del monasterio de San Juan, abrirá sus puertas desde el jueves 11 hasta el domingo 21 de septiembre. Medio centenar de cuadros, fotografías y esculturas, aproximadamente, y la participación adicional de Cristino Díez con una de sus singulares piezas. La mayoría, tal y como explica José Antonio Guinea, se han creado «expresamente» para la ocasión. O están en marcha, apurando los plazos. Él mismo, por ejemplo, tiene un óleo con «la pintura fresca todavía».

Lector apasionado del Cantar, Guinea recuerda que el Cid siempre fue «reconocido por sus enemigos». Se ganó un respeto que, a su juicio, denota «gran valía». No en vano, la intención de esta muestra es reflejar la cara más humana del personaje, profundizar en la complejidad de su psique y poner en valor el papel que desempeña su figura en el pasado, presente y futuro de Burgos desde el punto de vista cultural.

Para la concejala de Cultura capitalino, Andrea Ballesteros, articular propuestas de este tipo sirve para «conectar con nuestra identidad cultural» y promover la «difusión del patrimonio». Considera, además, sumamente necesario «dignificar la memoria del Cid» y proyectarla de puertas hacia fuera. De ahí el apoyo del Ayuntamiento a esta exposición, también respaldada por el Consorcio Camino del Cid.

«Creemos firmemente que Burgos tiene que ser la Capital Europea de la Cultura». Con esta declaración de intenciones bajo la premisa de que «en Burgos se respira arte», Guinea no duda en hacer un llamamiento a las administraciones públicas y a diversas entidades privadas para «potenciar» el talento local. Mientras tanto, los integrantes de Entredessiguales tratarán de «emular al Cid» y mostrar, desde múltiples prismas, su «espíritu aventurero y valores humanos».