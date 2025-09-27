Historia y grandeza del retablo de Santa Clara de Briviesca

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La familia Velasco, uno de los linajes más antiguos y poderosos de la vieja Castilla, dejó un legado artístico en la provincia de Burgos de un valor incalculable. Especialmente entre finales del siglo XV y el siglo XVI, cuando los señores de esta estirpe fueron los poderosos e influyentes condestables de Castilla. Este título, creado por Juan I, estuvo en manos de los Velasco desde 1473 -con Pedro Fernández de Velasco y Manrique de Lara como primero que lo ostentó de esta familia- hasta 1713, cuando fue suprimido por Felipe V. El condestable era el jefe supremo del Ejército Real y el máximo representante del rey en ausencia del este.

Podemos rastrear en pequeñas localidades de Burgos vestigios de los señoríos de los Velasco, pero es en Medina de Pomar, Briviesca y la propia capital burgalesa donde podemos admirar los monumentos, iglesias, capillas o palacios que se construyeron bajo su mecenazgo. En esta información nos centraremos en 'la Bien Trazada', como es conocida la capital de la Bureba, y concretamente en una obra artística de categoría mundial: el retablo de la iglesia de Santa Clara, popularmente conocido como 'el Escorial de los retablos'.

Desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de septiembre, la oficina de Turismo del Ayuntamiento de Briviesca ha instalado en la propia iglesia del monasterio una muestra explicativa sobre este bien artístico. Esta iniciativa, promovida por el área de Cultura de la Diputación Provincial, «es una exposición muy sencilla, con unos paneles explicativos sobre la historia y el significado del retablo, que comenzamos en junio y vamos montando unos días cada mes. En principio sólo iba a durar hasta septiembre, pero vamos a seguir con ella», explica Araceli López Rioja, técnico de Turismo de Briviesca, y recuerda que este fin de semana -el sábado 27 y el domingo 28- estará abierta la exposición de 11.30 a 14 horas. Por las tardes permanecerá cerrada.

La joya de Briviesca

Veinticuatro metros de altura dedicados, en su gran mayoría, al misterio de la Asunción de la Virgen María. Madera de nogal. Doce años de construcción y un pleito de gran voltaje entre el contratista, Pedro López de Gámiz, y el pagador, el condestable de Castilla don Íñigo Fernández de Velasco y Tovar, por el altísimo precio que finalmente quedó fijado en diez mil ducados. El retablo más caro pagado hasta el momento en España.

Imagen de Eva en el retablo, un buen ejemplo de la genialidad del escultor Juan de Anchieta.DARÍO GONZALO

«La iglesia de Santa Clara es visitable todos los días para poder ver el retablo. Antes hay que pasar por la oficina de Turismo, que está al lado del Ayuntamiento, donde se pueden consultar horarios y tarifas», indica Araceli López Rioja. «Las tres iglesias de Briviesca se pueden ver todos los días, intentamos que estén abiertas para que los visitantes puedan verlas en una misma jornada, sólo tienen que preguntarnos», añade. Esos templos son la iglesia de San Martín, la excolegiata de Santa María la Mayor y la citada iglesia del monasterio de Santa Clara.

Guillén, Gámiz y Anchieta

En una obra de tanta envergadura y con una maquinaria tan ambiciosa como el retablo de Santa Clara hizo falta una nómina de muchísimos artistas. En 1559, Pedro Fernández de Velasco y Tovar, cumpliendo el testamento de Mencía de Velasco, contrató el retablo con Diego Guillén, imaginero burgalés heredero de la impronta que dejaron Felipe Bigarny y Diego de Siloe en el primer tercio del siglo XVI. Con su taller realizó el banco de piedra, la predela y alguna partes del primer cuerpo. Pero la muerte le sobrevino en 1566.

La continuación y finalización del proyecto fue ejecutada de Pedro López de Gámiz, un contratista con taller en Miranda de Ebro. De su mano llegó el artífice de las mejores esculturas del retablo y la figura máxima del romanismo en España: Juan de Anchieta. El romanismo es una corriente artística dentro del manierismo europeo en la que se imitaba el estilo de los artistas italianos que trabajaban en Roma durante el periodo del Renacimiento pleno, principalmente Rafael y Miguel Ángel. A España llegó de la mano del pintor y escultor Gaspar Becerra, autor del retablo mayor de la Catedral de Astorga, cumbre de la retablística romanista española junto al retablo mayor de la Catedral de Burgos y al retablo de la iglesia de Santa Clara de Briviesca.

Una visitante a la exposición visiona en una tableta un vídeo explicativo sobre el retablo.DARÍO GONZALO

Hay un nombre en común que une a estas tres grandiosas obras artísticas: Juan de Anchieta. Su pericia con la gubia, el cincel y el formón hizo que este artista natural de Anchieta fuera uno de los nombres más reconocidos en el arte castellano durante la segunda mitad del siglo XVI. Seguramente, sus mejores esculturas son las que completan el retablo de Santa Clara y el retablo de Santa Casilda, que se conserva en la capilla de las Oncemil Vírgenes de la excolegiata de la capital de la Bureba.

«El retablo de Santa Clara de Briviesca, por la calidad de su imaginería, por su tamaño, por el destacado número de oficiales que participaron en su labra y por las implicaciones legales y profesionales que tuvo su tasación, se convirtió en la obra clave de la escultura del noreste castellano durante el último tercio del siglo XVI», advirtió el profesor Luis Vasallo Toranzo, de la Universidad de Valladolid, en la monografía sobre Juan de Anchieta que publicó en 2012.

La grandeza del retablo también se puede admira poniéndose a sus pies.DARÍO GONZALO

El largo tiempo de la construcción, el dilatado pleito por los honorarios que solicitó López de Gámiz y el cansancio de los distintos miembros de la familia Velasco con este proyecto hizo que finalmente no fuera policromado -la labor de pintura del retablo y las imágenes hubiera supuesto un incremento notable de coste de la obra- y se quedara desnuda la madera de nogal, lo que lo convierte en un retablo casi único donde la fineza y excelente calidad de la talla se puede admirar con todo detalle. Una joya imprescindible del arte burgalés que nadie debe perderse.