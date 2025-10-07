Cultural Cordón reivindica la escultura en las artes y a las escultoras de hace cien años

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Fundación Caja de Burgos vuelve a sacar a la luz la obra de coleccionistas particulares que rescatan partes poco disfrutadas o menos conocidas del arte plástico internacional. Para este año, además de la propuesta expositiva del CAB, pone el ojo en la escultura de finales del siglo XIX y principios del XX de artistas internacionales, especialmente en mujeres creadoras hace diez años y desconocidas para el gran público.

’Unir los fragmentos. Una celebración de la belleza en la Colección Julio Plaza’ está compuesta por 62 esculturas y 16 pinturas internacionales que forman parte de una colección única que mira a la producción más allá de España a finales del siglo XIX y comienzos del XX. «Es una colección de diferentes artistas europeos que va a transformar la mirada, va a conectar épocas y que enriquece la vida cultural de la ciudad», señaló Beatriz Rodríguez Unamuno, responsable de Cultura e Innovación Educativa de la Fundación Caja de Burgos. Remarcó el interés de «poner en valor las disciplinas artísticas más complejas a nivel expositivo pero, también por las menos conocidas por el gran público».

En este caso, además del tipo de elemento artístico a reivindicar, la escultura, cobra especialmente el papel de las escultoras, muchas veces olvidadas. «Es importante el trabajo que está haciendo Julio Plaza de recuperar trabajos fundamentales de mujeres artistas, y aquí hemos podido hacer un planteamiento estético con artistas y esculturas que igual no conocemos tan bien y que permitirán al espectador bucear en los desarrollos que acompañan la exposición», señaló Javier del Campo San José, director de Arte de la Fundación Caja de Burgos. Y la presencia en la exposición que arranca en Cultural Cordón refleja una apuesta «destacada y prístina» de la actividad de las escultoras de principios del siglo pasado. Autoras ignoradas y rescatadas en el afán coleccionista de Julio Plaza.

El coleccionista vallisoletano inició esta carrera por su interés en la escultura a partir de la influencia de la imaginería de la Semana Santa «dentro de mi interés por el arte en general, la cultura, la música encontré ese filón en la escultura que no es lo más habitual», explica el coleccionista. Empezó de cero y se vio con el dilema de que «no era algo que en España fuera fácil de encontrar, ni siquiera en anticuarios, pero no me puse límites y recorrimos el mundo buscando por Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos o Europa», señaló el coleccionista.

Cuando empezó a acumular pensó que había que plantear un objetivo, para que las obras que empezaba a atesorar tuvieran una coherencia, «pensando un poco en coleccionar como si se tratara de hacer una exposición como esta, y es lo que se van a encontrar que yo creo que va a gustar», afirmó.

‘Unir los fragmentos’ presenta, como el arte de la época, una aproximación estética abierta y plural y una miscelánea de estilos. Con piezas de tipo romántico, realista, simbolista, ecléctico, modernista, art nouveau y art déco. Se divide en cinco secciones que arrancan por ‘La antigüedad recreada’ marcada por las piezas que recrean e mundo clásico como Diana cazadora de Célestin-Anatole Calmels o Amphitrite de Eugène Deplechin. ‘El juego de la luz’ son piezas en las que se juega con volúmenes y texturas para generar zonas de sombra en cuerpos desnudos. Josep Limona, Constantino Berbella y Émile Fernand-Dubois están presentes junto al retratista Anselmo García Nieto.

En ‘Idealizar la forma’ no hay espacio para ir más allá. A. Fagioli ‘Donatello, Dante ZOi o Ferdinand Ouillón-Carrer están entre los destacados. Las obras se completan con mujeres escultoras como Marie Michel, Agnès de Frumerie y Denise Delavigne. En ‘Desplegar la narrativa’ elaboraciones creadas para los salones de la época donde destacan ‘Las Ancianas’ de Agnès de Frumerie. La muestra por la colección de Julio Plaza finaliza con ‘Gestualidad, emoción y Sentimiento’ donde la apariencia formal y la estética señorial de la época se sustituye por la naturaleza inmóvil de la escultura con escorzos, posturas y actitudes hasta entonces inéditas. Destacan Messerschmidt, Carpeaux, Villanis, Larche y Agnès de Fumerie. Las aportaciones de Aronson, Pedro Zonza, Paul Philippe y Anna Coleman Ladd dan perfecta idea del profundo cambio que la escultura toma en 1920.