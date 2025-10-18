Así fue el homenaje coral a Antonio José: El premio viaja a Sant Cugat con su coral joven

La Coral Jove de Sant Cugat, tras ganar el Concurso Nacional de Corales Antonio José en Burgos.S. L. C.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El homenaje anual de Burgos al músico Antonio José a través del concurso nacional de corales envía el testigo del recuerdo del compositor burgalés hastas San Cugat del Valllés, gracias a la excelente actuación de la Coral Jove de la localidad barcelonesa.

Dirigida por Raimon Romaní Cornet e integrada por jóvenes de entre 20 y 25 años, estudiantes y exalumnos del conservatorio, la formación se alzó con el primer premio del XXII Concurso Nacional de Corales Antonio José, celebrado este sábado en el Teatro Principal de Burgos.

Romaní expresó su agradecimiento al jurado y al público, así como la satisfacción de toda la agrupación, compuesta por alumnos de la asignatura de Canto Coral del Conservatori de Sant Cugat del Vallès. "Para nosotros es un regalo el concurso de Burgos", manifestó el director de la coral catalana, quien destacó la oportunidad de "salir de las aulas y ver el mundo" porque les permite "conocer gente de quién aprender".

El jurado, presidido por el director, compositor y pedagogo musical Julio Domínguez, otorgó a la Coral Jove de Sant Cugat una puntuación de 86,33 puntos, con la que se hizo acreedora del primer premio, por delante de la Arana Loinatz Abesbatza de Beasáin, que logró el segundo galardón y recibió además el premio especial del público. El palmarés lo completó el Coro Nox de Madrid, la formación más joven entre las seis participantes, tras la deliberación del jurado durante la que el escenario fue ocupado por el coro de la Universidad de Burgos Ars Cantus, que rindió un homenaje a las compositoras burgalesas en su intervención.

El Concurso de Corales Antonio José premia el talento joven de Sant Cugat

La Coral Jove del Conservatori de Sant Cugat del Vallès, fundada en 2018, da continuidad a la tradición coral del centro y está formada por jóvenes de entre 20 y 25 años, estudiantes o antiguos alumnos del conservatorio. Bajo la dirección de Raimon Romaní Cornet, titulado superior en composición y dirección de orquesta, el grupo ha logrado numerosos reconocimientos: primeros premios en los certámenes de Ciudad de Granada (2025), Villa de Avilés (2018 y 2022), Binissalem (2023) y Vitoria-Gasteiz (2024).

También ha participado en concursos de Cocentaina, San Vicente de la Barquera y Ejea de los Caballeros, y ofrece conciertos con regularidad en el conservatorio y en distintas salas de Cataluña, como el Monestir de Sant Cugat, la Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, el Petit Palau de la Música, la Iglesia del Pi y las universidades de Barcelona y Rovira i Virgili. En 2025 ha sido invitada al 12º Reencuentro Internacional de Coros de Jóvenes en Persan (Francia).

En 2024, el proyecto recibió el Premio María Teresa Giménez a la promoción del canto coral joven. Su repertorio abarca desde obras corales clásicas y folclore catalán hasta composiciones contemporáneas.

En esta edición del certamen, las agrupaciones seleccionadas procedían de Madrid, Beasáin, Alcalá de Henares, León y Sant Cugat del Vallès. Cada una debía interpretar tres piezas: una de libre elección, otra vinculada a Castilla y León —ya fuera por autor o temática— y una obra obligada de Antonio José, que este año fue "Romance de Rosa Fresca", compuesta en 1935. Se trata, con toda probabilidad, de la última creación coral del músico burgalés, editada por el Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos en 2007 y grabada por el Coro de RTVE en los años 1997 y 2003.

La Coral Jove interpretó tres piezas: la obra obligada de Antonio José, "Romance de Rosa Fresca", la canción popular leonesa "¿Qué dirá la gente?" —armonizada por Francesc Pujol (1878-1945)— y la pieza libre "Desert Sea", con música y letra de Lukje Byrne, adaptada de textos históricos.

Beasain, el favorito del público

La Arana Loinatz Abesbatza de Beasáin logró el segundo galardón otorgado por el jurado con 82,33 puntos y recibió además el premio especial del público, que le otorga, además del cariño del respetable, 300 euros que se suman a los 2.000 con los que está dotado el segundo puesto.

La Arane Loinatz Abesbatza de Beasain (Guipúzcoa), es la más antigua de las seis participantes en el concurso. Fundada en 1939 por Pedro José Iguáin. Bajo la dirección de Aitor Garitano Aguirreolea, la formación interpretó en Burgos "Romance de Rosa Fresca" de Antonio José, "Dibujo en el agua" de Alejandro Yagüe y "Gaur aquelarre" de Josu Elberdin.

Con más de ocho décadas de trayectoria, la coral ha sido un referente en la difusión del repertorio vasco y de la música coral europea. A lo largo de su historia ha pasado por diversas etapas artísticas, destacando su renovación en 1986 con Xabier Sarasola y su participación en el Festival Coral de la Catedral de Westminster (1997). Entre 1999 y 2006 colaboró con el Conjunto Barroco de San Sebastián en obras de Bach, Vivaldi y Haendel, y en 2006 actuó en la Basílica de San Pedro del Vaticano y en San Ignacio de Loyola (Roma).

Su actividad incluye grabaciones como Beasainen Kontzertua (1996) y Zatoz Izpiritua (2006), además de premios en Avilés, Ejea de los Caballeros, Novelda y Burgos. Desde 2021, bajo la batuta de Garitano, ha retomado su proyección tras la pandemia, combinando iniciativas sociales con su participación en concursos, como el de Villancicos de Gipuzkoa 2024, donde también fue reconocida con el segundo premio.

Coro Nox, tercer premio

El Coro Nox, fundado en 2023, ofreció la actuación más visual con una puesta en escena que rompió con el estatismo en el que incurren algunas corales para desplegar sobre el escenario del Teatro Principal una auténtica interpreación de las piezas interpretadas, acorde con un marco como el Teatro Principal.

Esta agrupación se ha consolidado en Madrid tras debutar con conciertos navideños y obtener el 1º Premio del Jurado y el Premio a la Mejor Dirección en el I Certamen de Polifonía Sacra “Villa de Leganés” en marzo de 2024. Esta agrupación coral mixta también ganó el primer premio en habaneras y polifonía en el XXXIII Certamen de Habaneras y Polifonía de Totana en julio de 2024.

Así es el concurso de corales Antonio José

El XXII Concurso Nacional de Corales Antonio José abundó en ell objetivo fundacional del certamen, que pretende difundir la obra coral del compositor burgalés Antonio José, una de las figuras esenciales de la música española del primer tercio del siglo XX.

El certamen, convocado por el Ayuntamiento de Burgos, está dirigido a agrupaciones mixtas no profesionales con formaciones de entre 20 y 45 voces, y excluye a los coros que hayan obtenido el primer premio en las ediciones más recientes.

Cada coral participante debía interpretar un repertorio de tres obras con una duración máxima conjunta de quince minutos. La primera, de carácter obligado, fue "Romance de Rosa Fresca", composición escrita por Antonio José en 1935 y considerada su última creación coral. La segunda debía pertenecer a un autor castellano-leonés o abordar una temática vinculada a Castilla y León, mientras que la tercera pieza quedaba a elección libre del conjunto. El reglamento permitía, además, el acompañamiento instrumental en una de las tres interpretaciones, con un máximo de dos instrumentos.

El concurso estableció una dotación total de 6.300 euros en premios: 3.000 euros y un busto de Antonio José para el primer clasificado; 2.000 euros y diploma para el segundo; y 1.000 euros y diploma para el tercero. A ellos se sumó el Premio del Público, dotado con 300 euros y diploma honorífico.