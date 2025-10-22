Nagore Suárez presenta en el MEH su última novela, 'Lo que habita en los sueños'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Su primera trilogía, formada por 'La música de los huesos', 'El ritual de los muertos' y 'El final de la fiesta', fue un éxito de crítica y ventas. Con un estilo que se mueve entre el thriller policíaco y la novela negra, Nagore Suárez (Madrid, 1994) se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los referentes del género. 'La nueva dama del misterio histórico', la han llegado a calificar.

Este miércoles, el salón de actos del Museo de la Evolución Humana a partir de las 20.15 horas, la escritora presentará su última obra, ‘Lo que habita en los sueños’ (Destino) en un acto, con entrada libre hasta completar el aforo, que también se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del museo.

Florencia, 1938. Para Manuela, una adolescente instruida en la complacencia, conocer a Ava, enigmática e independiente, en un colegio para señoritas en la capital de la Toscana, supone traspasar las puertas de un universo desconocido: atreverse a ser ella misma lejos de los preceptos de su familia. Pero pronto Manuela también descubrirá las sombras de Ava, quien plasma en oscuras pinturas escenas que vislumbra en sueños y que un día desaparecerá sin dejar rastro, como si ella y su obra jamás hubiesen existido.

San Sebastián, 1952. Con la intención de escapar de la tutela de su hermano, Manuela decide pasar el verano en su rincón favorito del norte buscando tranquilidad. Sin embargo, sus planes cambian cuando la invitan al mayor acto social de la temporada, la inauguración de la intrigante Villa Allur, donde accidentalmente halla en una de sus paredes un extraño cuadro que conoce bien y que jamás pensó que volvería a ver: la última obra de Ava.