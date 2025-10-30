La Film Symphony Orchestra llega a Burgos con su espectáculo más familiar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Film Symphony Orchestra (FSO), la orquesta más peliculera del país, lanza su gira más familiar, que llegará a Burgos el próximo 29 de noviembe, con un concierto muy especial que promete emocionar a grandes y pequeños: Toon Story. El espectáculo, que se estrenó el próximo 10 de octubre en Madrid, es un vibrante homenaje a las bandas sonoras del cine de animación que han marcado generaciones.

Desde los clásicos que marcaron la infancia de millones, como La Bella y la Bestia, Pocahontas, Toy Story o El Rey León, hasta joyas de la animación moderna como Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke, el espectáculo recorrerá algunos de los títulos más emblemáticos del cine animado.

Con más de 70 artistas sobre el escenario, entre músicos, cantantes y una puesta en escena espectacular, Toon Story nos invita a sumergirnos en un universo de nostalgia, emoción, humor y aventuras, bajo la batuta del carismático director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts, que ilustra cada obra con sus divertidos e interesantes comentarios, convertidos ya en una de las señas de identidad de FSO.

Esta nueva producción de la FSO será un gran espectáculo visual y musical pensado para todos los públicos, donde la música sinfónica y el espíritu del cine de animación se darán la mano en un formato innovador, sorprendente y lleno de vida. Una oportunidad única para revivir grandes historias… ¡y disfrutar de Hakuna Matata o Let it go junto a una impresionante orquesta sinfónica!