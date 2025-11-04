November, la reinvención del Hard Rock a la asturiana, primera confirmación de Burgos Heavy Metal

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Si este año el concierto de aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal sacudió los cimientos del rock en España subiendo al escenario del Andén 56 a los potentes Nestor por primera vez fuera del marco de un festival, la sensación sueca del hard rock melódico tendrá como sucesores a los asturianos November, una banda que recorre el mismo camino sonoro labrándose un nombre con cada vez más kilates.

Liderados por Dani G. (conocido por su trayectoria en Last Days, Eden y su colaboración con Steve Vai) junto a músicos de amplia experiencia en el rock español, November es el primer nombre confirmado por la organización de Burgos Heavy Metal para su momento más señalado del año, que en 2026 tendrá lugar el 28 de febrero en la sala burgalesa Andén 56.

La sala Andén 56, a reventar para el concierto del XII Aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal en marzo de 2025.ABHM

Los asturianos acudirán con su primer LP, que lleva por título “The Long Way Home” y se estrenó a principios de este año, a una cita en la que no se puede dudar ni un instante de la calidad de las bandas que recluta Burgos Heavy Metal, como pueden atestiguar los asistentes al festival de este año en el que el lleno fue absoluto y no sólo para ver por primera vez el gran concierto de los suecos Nestor, a los que a punto estuvieron de robarles el show los gaditanos de The Electric Alley y su excepcional directo.

Los suecos Nestor triunfaron por todo lo alto en Burgos en su primera comparecencia en España.ABHM

Los gaditanos de The Electric Alley aún sonaron mejor en directo y se marcaron un conciertazo que el público aplaudió a rabiar.ABHM

November es la primera banda que anuncia la Asociación Burgos Heavy Metal de un cartel a buen seguro que no defrauda y por eso ya invitan a "disfrutar una noche llena de buena música con bandas que no dejarán indiferente a nadie".

De muestra, un botón como el primer single de los de Dani G. titulado «When The Door is Closed», que ha tenido inmejorables críticas en los medios especializados.

Fieles a su objetivo de "seguir haciendo crecer el reto que nos desvela: una amplia cultura musical que distinga a Burgos del resto del mundo", la asociación sigue trabajando para reafirmar que la capital burgalesa se ha ganado el título de ¡Burgos Metal City!"

Cargando…

Próximamente Burgos Heavy Metal irá avanzado más confirmaciones y la disponibilidad de entradas en los puntos oficiales y online.