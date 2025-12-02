La Fundación Caja de Burgos presenta el espectáculo de danza ‘Mosaico de estilos’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge mañana miércoles 3 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, el espectáculo Mosaico de estilos, a cargo de los alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León 'Ana Laguna'.

El espectáculo es una ventana al talento emergente de la danza clásica y la danza contemporánea, disciplinas donde la técnica depurada se fusiona con la emoción en cada paso. Los jóvenes bailarines nos invitan a un viaje a través de coreografías que exploran la belleza y la complejidad del cuerpo humano en movimiento. Desde la precisión del ballet clásico hasta la libertad de la danza contemporánea, esta sesión es un mosaico de estilos y la culminación de un aprendizaje avanzado esencial para la proyección profesional de estos futuros artistas.

La Escuela de Danza cuenta para la ocasión con dos coreógrafos de lujo. Eduardo Zúñiga ha desarrollado una extensa trayectoria como bailarín en Estados Unidos, Chile y Europa, y ha creado trabajos para para el Bolshoi Ballet, el Ballet Nacional Chileno, Luna Negra Dance Theater y la Fundación Save the Children.

Y Gustavo Ramírez Sansano, que ha desarrollado obras para compañías de prestigio internacional, ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Primer Premio en el Concurso Ricard Moragas (1997), el Prix Dom Pérignon (2001) y los Premios de las Artes Escénicas Valencianas al Mejor Espectáculo de Danza y Mejor Coreografía (2005 y 2019).

Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 6 euros, a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.