Los Premios Zenda 2024-2025 encumbran a Paco Cerdá, Chantal Maillard y Anna Caballé

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

En la mañana de este jueves, 11 de diciembre, Arturo Pérez-Reverte anunció en el Café Varela de Madrid los nombres de los laureados en la segunda edición de los Premios Zenda que otorga esta publicación digital (zendalibros.com) que dirige el periodista y escritor burgalés Leandro Pérez Miguel y que capitanea el autor de 'El Club Dumas'. El escritor cartagenero señaló que estos galardones son «un ejemplo de lo que puede ser la cultura en España», un territorio alejado de «la contaminación política, la crispación y la mala fe».

Desde la publicación, que en 2016 cumplirá una década en la red, apuntan que «los Premios Zenda, organizados por la revista literaria, que celebran su segunda edición, reconocen la labor literaria, editorial y el fomento de la lectura durante la temporada literaria y cuentan con el patrocinio de Iberdrola y de Banco Santander».

La lista de premiados es la siguiente: Paco Cerdà (Premio Zenda de Narrativa por 'Presentes', editada por Alfaguara), Chantal Maillard (Premio Zenda de Poesía por 'Poesía completa. 1988-2022', Tusquets), Anna Caballé (Premio Zenda de Ensayo por 'Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel', Taurus), Najat El Hachmi (Premio Zenda Infantil y Juvenil por 'Los secretos de Nur', Destino), Esther L. Calderón (Premio Zenda Ópera prima por 'Pipas', Pepitas de Calabaza), Libros del Asteroide (Premio Zenda Editorial), José María Micó (Premio Zenda de Traducción), Letras Corsarias de Salamanca (Premio Zenda Librería) y eBiblio (Premio Zenda Innovación). Además, el militar de carrera, divulgador histórico y editor Manuel Ángel Cuenca López obtuvo el Premio Especial Zenda-Edhasa.

El Premio Zenda de Honor ha recaído este año en Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), «un creador que ha desafiado desde hace medio siglo las convenciones y rutinas literarias», según el jurado. Obras como 'El viaje vertical', 'París no se acaba nunca', 'Doctor Pasavento', 'Bartleby y compañía', 'El mal de Montano' o 'Canon de cámara oscura', su última novela, le han hecho acreedor de galardones tan importantes como el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Ciudad de Barcelona, el Premio Herralde, el Premio de la Crítica o el Premio Fundación Juan Manuel Lara, entre otros. Además, su nombre es un habitual entre los candidatos al Nobel de Literatura.

El jurado de los Premios Zenda de esta segunda edición ha estado compuesto por Guillermo Altares, redactor jefe de El País; Nuria Azancot, redactora jefe de El Cultural de El Español; Pepa Blanes, jefa de cultura en la Cadena SER; Laura Barrachina, periodista cultural, colaboradora de Abril; Jesús García Calero, director de ABC Cultural; Irene Hernández Velasco, jefa de Cultura de El Confidencial; Antonio Lucas, poeta y periodista de El Mundo; Alberto Olmos, escritor y columnista; Javier Ors, jefe de Cultura de La Razón; Santos Sanz Villanueva, crítico cultural, y Sergio Vila-Sanjuán, director de Cultura/s en La Vanguardia. Además, participan Álvaro Colomer, redactor jefe de Zenda, secretario del jurado, y Leandro Pérez, director de Zenda, coordinador del jurado.

La gala de entrega de premios se celebrará el martes 13 de enero de 2026 en Madrid y reunirá, como en su primera edición, a importantes personalidades de la cultura, la política y la sociedad española en torno a la celebración de las letras.