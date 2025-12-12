El amor se sube a las tablas del auditorio de la Fundación Caja de Burgos con la obra ‘El efecto’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge este domingo, 14 de diciembre, a partir de las 19:30 horas, la representación de la obra de teatro 'El efecto', bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y con un elenco formado por Alicia Borrachero, Elena Rivera, Itzan Escamilla y Fran Perea.

La obra, adaptación de un texto de Lucy Prebble (creadora de la serie 'Succesion'), es una experiencia teatral intensa y estimulante que examina con profundidad y humor el origen del amor y los límites de la ética.

¿Estás enamorado o solo estás experimentando una descarga fuerte de dopamina? ¿Hay alguna diferencia? ¿Tu ‘yo’ verdadero se distingue en algo de la neuroquímica de tu cerebro? Estas son las preguntas que se hacen Connie y Tristán cuando descubren que están enamorados. El problema es que no saben si la conexión que sienten es real o si es la consecuencia de un nuevo antidepresivo. Ellos son dos voluntarios en un ensayo clínico-farmacológico y su romance genera alarmantes dilemas para sus médicos supervisores.

La obra evoca la perturbadora sensación de que no somos más que un conjunto de sustancias químicas en experimentos continuos y cuestiona sin cesar qué partes de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo podemos controlar y en cuáles podemos confiar.

Itzan Escamilla y Elena Rivera, en la obra.ELENA C. GRAIÑO

Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 25 euros, a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.