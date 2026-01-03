La OSCyL ofrecerá el 'Concierto de Reyes' el 8 de enero en Burgos dirigida por Javier Huerta

Archivo - El director Javier Huerta, que dirigirá a la OSCyL en el 'Concierto de Reyes' en Burgos el 8 de enero.OSCYL - Archivo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyl) ofrecerá el 'Concierto de Reyes' el jueves 8 de enero a las 20.00 horas en la Sala Auditorio Rafael Frübeck del Forum Evolución de Burgos, una cita en la que estará dirigida por Javier Huerta.

El repertorio en este concierto, con obras de temática navideña e inspiración española, se abrirá con Capriccio espagnol de Rimsky-Kórsakov, concebido originalmente como una fantasía para violín y orquesta, una obra inspirada en melodías españolas que el autor conoció en su estancia durante unos días en Cádiz como oficial de la marina rusa.

A continuación, se interpretará una obra con un marcado aire navideño, El Cascanueces de Chaikovski que es la base musical para el afamado ballet, según ha informado la OSCyL en un comunicado recogido por Europa Press.

El concierto cerrará con la Suite n.º 2 de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, una versión que el autor originalmente escribió para ballet y que adaptó a partir de exitoso en su estreno en 1919 en Londres.

El joven director Javier Huerta Gimeno, actualmente director titular de la Orquesta Gödngen Musikfreunde, dirigirá a la orquesta en esta cita. El valenciano colabora regularmente con orquestas europeas como Staatskapelle Weimar, Gödngen Symphonieorchester y Jenaer Philharmonie, entre otras.

En su reciente carrera, Javier Huerta Gimeno ha trabajado con directores como Dominik Beykirch, Bertrand de Billy, Stanley Dodds y Nicolás Pasquet.

El joven director comenzó su carrera musical con el violonchelo, instrumento con el que formó parte de la Staatskapelle Weimar. Entre sus numerosos logros como violonchelista, cabe destacar el primer premio en el Concurso Janácek de Brno y su puesto como Stellv. Solo-Cello en la Staatskapelle Weimar.

Recientemente, como director de orquesta, Javier Huerta ha ganado el segundo premio del II Concurso de Dirección de Juventudes Musicales de España 2025.

Las entradas para el 'Concierto de Reyes' en Burgos se pueden adquirir vía online a través de TeleEntradas o en las taquillas habituales del Fórum Evolución.

Las entradas tienen un precio de 25 euros para el público general y se dispone de descuento en taquillas del Teatro Principal para las personas que reúnan las condiciones.