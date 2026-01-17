Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La relación de Angelus Apatrida con Burgos viene de lejos. Y se estrechará más si cabe el sábado 16 de mayo, en la sala Andén 56, con su participación en la segunda edición del Metal Souls Fest. No será una actuación al uso, sino un «concierto único» para celebrar su 25 aniversario y las dos décadas de la salida de Evil Unleashed, su primer álbum.

La intención de Steel Souls, promotora del festival, era anunciar el fichaje de la banda albaceteña como cabezas de cartel este sábado por la noche durante el Never Die Fest. Al final, optaron por confirmarlo previamente a través de las redes sociales y algún que otro grupo de WhatsApp. Como era de esperar, la noticia corrió como la pólvora entre la comunidad metalera. En Burgos y más allá.

Fue Guillermo Izquierdo, cantante y guitarrista de Angelus Apatrida, quien sugirió a los organizadores del Metal Souls Fest plantear el concierto como único. Según detalla Gonzalo Navazo, de Steel Souls, el grupo español de thrash más internacional ofrecerá «un show de dos horas en el que sonarán temas que solo van a tocar en Burgos».

Angelus Apatrida, cabezas de cartel del Metal Souls Fest.

Será «muy especial», sin duda, porque este recital de los Angelus «no se va a hacer en ningún sitio más». Además, servirá para conmemorar el despegue de un proyecto que costó más de lo previsto. Tres años, aproximadamente, para que Evil Unleashed viese la luz. A partir de ahí, el combo manchego empezaría a despuntar en salas y festivales hasta lograr unas cotas de éxito inimaginables por aquel entonces.

El cartel del Metal Souls se completa con las dos confirmaciones previas. La primera, sorprendente por su larga ausencia sobre el escenario, fue la de Silver Solorzano. Leyenda indiscutible del heavy metal patrio, brindará al público un «repertorio de grandes clásicos» desde Venganza o Muro hasta Silver Fist. Para ello, vendrá acompañado de Erik Raya (batería), Juanma Castaño (bajo), Harry Fragoso y Nacho de Carlos (guitarras).

¿Qué decir del segundo fichaje? Puro thrash de la nueva hornada con raíces burgalesas y sorianas. Pese a su juventud, Grave Noise ha logrado hacerse un hueco en la escena gracias a la calidad de sus trabajos y su explosivo directo. Tanto es así que llegaron a obtener un pase directo al escenario principal del Zurbarán Rock tras ganar el Concurso de Las Candelas en 2023.

Recién cerrado el plantel, Steel Souls lanza una promoción por tiempo limitado para adquirir las entradas por tan solo 27,50 euros. Ya a la venta a través de la plataforma Entradium, se incluyen los gastos de gestión.