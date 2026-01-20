De expolios, tramas políticas y restituciones en el mundo del arte

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Detrás de muchas de las obras que admiramos cuando visitamos el Louvre, el Museo Británico o el Met de Nueva York se oculta un pasado incómodo. Son piezas que desaparecieron de su lugar de origen, arrancadas de templos, tumbas o palacios, y que hoy se siguen reclamando. Durante siglos, los grandes museos reunieron objetos procedentes de todos los rincones del planeta convencidos de estar preservando el patrimonio de la humanidad. Pero tras esa apariencia de universalidad se esconde una historia de conquistas, expolios y apropiaciones que todavía proyecta su sombra sobre nuestras instituciones culturales».

A partir de este argumento, las profesoras Catherine Titi y Katia Fach Gómez despliegan sus investigaciones, teorías y conclusiones en ‘Arte secuestrado’ (editorial Península), un ensayo que a través de seis piezas que se pueden admirar en grandes museos lejanos de sus países de origen ponen sobre la mesa asuntos como el expolio de estas obras de arte, su restitución o la trama políticas que envuelven a algunos de los casos. Este miércoles, Fach Gómez presentará este estudio en la librería Luz y Vida a partir de las 19 horas en una cita con entrada libre hasta completar el aforo.

«Ambas tenemos una formación Dual. Catherine [Titi] es griega, da clases en Francia y estudió Derecho e Historia del Arte. Yo, de padre alemán y madre española, estudié Derecho en Zaragoza y tengo estudios de Periodismo. Manejamos bien nuestra disciplina, el Derecho Internacional, pero tenemos interés por otros ámbitos de conocimiento», señala con simpatía Katia Fach Gómez.

«Este libro muestra cómo la llegada de una pieza al museo que va a exponerla -o a guardarla en sus almacenes- puede ser consecuencia de un proceso que ha lesionado la identidad cultural del grupo humano o del país donde ese objeto se creó, en ocasiones, además, con fines totalmente ajenos al artístico. Partiendo de esta realidad, nos adentramos en las enormes “tripas de ballena” de algunos museos mundialmente conocidos e invitamos a repensar si es legítimo seguir reteniendo un patrimonio cultural obtenido en unas circunstancias cuestionables desde una perspectiva jurídica o ética», señalan las autoras en el prólogo de la obra.

El libro de Titi y Fach Gómez sigue el rastro de seis piezas emblemáticas -los frisos del Partenón, los restos del príncipe etíope Alemayehu y los tesoros de Magdala, los bronces de Benín, el busto de Nefertiti, el hombre prehistórico de Java y el penacho de Moctezuma- para contar cómo llegaron a los museos donde se exponen y para abrir el debate sobre su restitución al país originario de estas piezas. «Las piezas del Partenón, que están en Londres, y el busto de Nefertiti, en Berlín, son las más conocidas. Pero historias como el príncipe Alemayehu y los tesoros de Magdala es un caso muy interesante y a la vez truculenta, con las casas reales etíope y británica y varias muertes de por medio», señala la profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Zaragoza.

Otro caso curiosísimo es el del penacho de Moztezuma, un regalo que Hernán Cortés quiso hacer al emperador Carlos V, pero que terminó abandonado en una vitrina de un castillo en los Alpes, acumulando polvo durante siglos. Hoy se exhibe en Weltmuseum de Viena y el Gobierno de México ha reclamado en varias ocasiones su restitución. «Hace unos años, el presidente López Obrador fue muy combativo con este asunto, pidió al papa Francisco y al rey Felipe que pidieran perdón por la conquista de las tierras americanas... Creemos que en España se debe debatir estos asuntos, como han hecho hace décadas otros países europeos como Bélgica, Francia, Alemania sobre sus colonias», subraya Fach Gómez. «Algunos de los grandes museos dicen que no quieren conceder restituciones porque interpretan que si conceden una van a tener una avalancha de peticiones. Aunque nosotras pensamos que no tiene por qué ser así», señala.

Tanto Fach como Titi están muy satisfechas con su obra. Llegó a las librerías la semana pasada y en muy poco tiempo ya han recibido muchos comentarios positivos. «Creemos que ha quedado muy bien el libro, porque es riguroso y multidisciplinar. Incluye historia, arte, política, sociedad, economía... Incluso muchas anécdotas increíbles. Tuvimos la suerte de que nos presentara Javier Sierra en Madrid, todo un lujo, y nos comentó que el libro tenía ‘mucho salseo’ que iba a gustar a los lectores», ríe.

Congreso en Burgos

En el marco del proyecto ‘Nostra et Mundi’ de la Fundación de Castilla y Léon -que pretende difundir el patrimonio cultural de la región que actualmente se encuentra fuera de España -, Burgos acogerá entre los días 21 y 23 de enero de 2026 el congreso internacional ‘La resistencia de las sombras. Memoria y ausencia del patrimonio disperso’, dedicado a reflexionar sobre el destino del arte y la memoria cultural cuando estas se separan de su contexto original. Este evento reunirá a especialistas de ámbito nacional e internacional con el objetivo de analizar el recorrido, transformación y significado de obras y bienes patrimoniales que, en algún momento de su historia, fueron desplazados de su lugar de origen.

Este congreso, en el que participará Katia Fach Gómez, se centrará en la idea de que estos objetos, más allá de su traslado físico, forman parte de una herencia común que debe ser comprendida y valorada desde múltiples perspectivas. Se debatirá sobre cómo este patrimonio disperso influye en la identidad cultural, su conservación y el reconocimiento de sus raíces.

«Casi 600 piezas de Castilla y León están fuera de la comunidad en lugares tan exóticos como Japón. Es necesario que como sociedad asumamos nuestro pasado y nos planteemos si la ubicación actual de las obras de arte es la jurídicamente y éticamente correcta», concluye la coautora de ‘Arte secuestrado’.