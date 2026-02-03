El Museo de Burgos amplía su colección contemporánea con una obra de José Marticorena

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Museo de Burgos, gestionado por la Junta de Castilla y León, ha incrementado sus fondos de arte contemporáneo gracias a la donación de la obra ‘Tráfico X’ (2014), del artista José Antonio Marticorena Veloso. La pieza, una acuarela sobre papel de 100 x 150 cm, destaca por su depurada técnica y por unas dimensiones poco habituales en este medio. La obra representa una escena urbana de la Ciudad de México y, a través de una composición centrada en la densidad del tráfico y el dinamismo de la vida cotidiana, refleja con gran precisión la vitalidad propia de las grandes ciudades de finales del siglo XX.

La incorporación de esta pieza a la colección del Museo de Burgos contribuye a ampliar y consolidar el conjunto de artistas contemporáneos vinculados a la provincia, al tiempo que enriquece los fondos de obras sobre papel con una acuarela de destacada calidad técnica y significativa relevancia artística.

José Marticorena (Pontevedra, 1939) es uno de los acuarelistas más reconocidos del panorama artístico actual. Formado en la Academia Calderón de la Barca en Madrid y titulado en Artes Aplicadas en Zaragoza en 1973, se estableció en Burgos hace varias décadas, ciudad en la que ha desarrollado una amplia trayectoria creativa centrada en la acuarela. Ha participado en numerosas exposiciones desde finales de los años setenta en Burgos, Madrid, Galicia y Andalucía, y ha recibido premios destacados, entre ellos el Premio Gaudí 2006, uno de los galardones más prestigiosos dedicados exclusivamente a esta técnica.