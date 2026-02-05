A información pública el informe para declarar el Toro Jubilo de Medinaceli Bien de Interés Cultural Inmaterial

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este jueves, 5 de febrero, el expediente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte sobre la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) como Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial para conceder la apertura de un periodo de información pública de un mes.

El periodo de información pública comenzará al día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir, mañana, viernes 6 de febrero, para que cualquier persona pueda alegar cuanto estime conveniente sobre la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

La Consejería de Cultura destaca que el Toro Jubilo es el único toro de fuego de la Comunidad Autónoma y defiende que constituye "una representación de alto valor patrimonial" por lo que apela a la protección unos valores "que forman parte de la esencia de esta manifestación del patrimonio cultural inmaterial" para garantizr su pervivencia "y el papel activo de la sociedad que lo ha impulsado, para la que es un referente identitario".

Además, en la descripción del proceso al que se somete al toro para el desarrollo de esta celebración asegura que el calor del fuego endurece la arcilla que se coloca en el animal a modo de "una especie de coraza que protege al toro frente al calor o las chispas que puedan desprenderse".

En la descripción de este expediente la Consejería recuerda que la tradición del Toro Jubilo de Medinaceli hunde sus raíces "al menos" en el siglo XVI cuando el Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de la localidad soriana y las fuentes documentales del Archivo General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli atestiguan que el Toro Jubilo ya era una realidad en ese siglo.

A esto añade que el Toro Jubilo, "cuya denominación procede de jubileo o indulgencia y no de júbilo", aclara la Consejería de Cultura, es el único toro de fuego existente en Castilla y León y es una representación de los toros de fuego que se desarrollan por el litoral Mediterráneo y en los valles del Ebro y el Jalón.