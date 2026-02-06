Burgos Heavy Metal refuerza su lado más potente con Koma, Legion DC y Antecessor en su aniversario

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Koma encabezará el decimotercer aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal (ABHM) en una noche que reunirá a tres generaciones de la escena estatal. El grupo navarro, uno de los nombres más reconocibles del metal en castellano, compartirá cartel con los locales Antecessor, encargados de abrir la velada, y con Legion DC, referencia histórica del thrash nacional.

Este aniversario marca además un giro en la orientación musical del evento, ya que la ABHM ha optado en esta ocasión por un enfoque más heavy y contundente, en contraste con el concierto conmemorativo del año pasado, dominado por el hard rock melódico y de corte internacional. Entonces, el protagonismo recayó en la banda sueca Nestor y en los gaditanos The Electric Alley, en una velada que exploró registros más clásicos y accesibles dentro del rock, pero también el sonido potente y denso de Mämut Mæntra y el virtuosismo de Manolo Arias y los Magik.

El cambio de registro para este aniversario es evidente, máxime teniendo en cuenta el dominio del hard rock en el concierto previo que se celebrará el 28 de febrero con Darren Wharton, November e Ian Wilde, y subraya la voluntad de la asociación de alternar estilos sin perder coherencia.

Koma lidera el aniversario de Burgos Heavy Metal

La presencia de Koma es un puntazo para el aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal, que va a poner sobre el escenario del Andén 56 a una banda con tres décadas de trayectoria, que mantiene intacta una identidad ante sus fans que ha construido a base un buen hacer y un repertorio sólidos y un potente directo que ha cimentado su prestigio en todo el país. Liderados por Brigi Duque, y acompañados por Natxo, Juan Karlos y Rafael, el grupo de Pamplona llega a Burgos como uno de los grandes reclamos de este undécimo aniversario.

Liderados por Brigi Duque, con Natxo, Juan Karlos y Rafael, Koma llega a Burgos el 11 de Abril en la sala Andén 56.ECB

Para abrir boca en su segundo concierto de este mes de febrero tras su brillante paso por el Candelas Rock, abrirán el festival los Antecessor, uno de los nombres más sólidos surgidos de la escena musical burgalesa. El cuarteto abrirá el concierto con un repaso a su trabajada trayectoria marcada por la coherencia y la búsqueda de un sonido propio y reforzada tras la publicación de Neologismo, un trabajo que les ha situado entre las propuestas más interesantes del metal nacional actual.

Antecessor durante su concierto en el festival Candelas Rock 2026 en Gamonal.L. G. L.

Legion DC completa un cartel marcado por el metal más contundente

El cartel se completa con Legion DC, banda imprescindible para entender el desarrollo del thrash metal en España. Tras un periodo de inestabilidad, el grupo ha retomado el pulso creativo alrededor de la figura de Quimi Montañés, guitarrista emblemático de su historia. A Burgos llegarán presentando Life After Ashes, su nuevo EP editado por Demons Records, sin dejar de lado un repertorio que sigue teniendo como referencia Lethal Liberty (1989), uno de los discos más influyentes del metal estatal.

Legion DC aporta el pulso del thrash clásico a la celebración del XIII aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal.ECB

11 de abril en la sala Andén 56: entradas desde 20 euros

La cita tendrá lugar el 11 de abril en la Sala Andén 56, con apertura de puertas a las 20:00 horas, en la calle San Pedro y San Felices número 56. Las entradas están disponibles de forma anticipada a través de Entradium y en los puntos de venta colaboradores Golden, Tattoo Rock, Carnicería Corte y Sazón, Fact 4, La Frase y CCB. El precio es de 20 euros para socios de la Asociación Burgos Heavy Metal, 28 euros para no asociados y 33 euros en taquilla.