El MEH recibe el Premio de los Lectores de Historia National Geographic a la mejor exposición de sobre Historia

El Museo de la Evolución Humana (MEH) recibió el Premio de los Lectores de Historia National Geographic a la mejor exposición de sobre Historia. La Gala de los II Premios de los Lectores +Historia de Historia National Geographic reunió en Córdoba a un centenar de invitados en una velada para reivindicar la labor de quienes preservan el patrimonio.

“Estos premios quieren contribuir a poner en valor el trabajo de muchas entidades que se esfuerzan en preservar el patrimonio de nuestro país”. Con estas palabras, el director de Historia National Geographic, Josep Maria Casals, dio la bienvenida al centenar de invitados que asistieron a la Gala de Entrega de los II Premios de los Lectores +Historia de Historia National Geographic celebrada en Córdoba. Tras las presentaciones vino la entrega de premios, todos ellos decididos por las votaciones de los lectores y seguidores de la revista.

El premio a Mejor Exposición sobre Historia en Territorio Nacional, que fue para ‘Homo Antecessor: el nacimiento de una nueva especie’, fue entregado por la teniente de alcalde de Córdoba, y recogido por Arantxa Sánchez, directora comercial de RBA Brands Madrid, en nombre de los responsables del Museo de la Evolución de Burgos que no pudieron llegar a Córdoba a causa de las dificultades en la red de comunicaciones provocadas por la borrasca.

El premio al Mejor Descubrimiento Histórico Nacional, recayó sobre las Pinturas Rupestres de la cueva de Maltravieso; el premio a La Mejor Recuperación de Edificio Histórico fue para Parque Jardines Mediterráneos de la Hoya, en Almería. El premio a Mejor Museo de Cultura Popular fue para el Museo de Miniaturas Militares de la Ciudadela de Jaca; y el de Mejor Fiesta Patrimonio Cultural recayó sobre la fiesta De la Luna al Fuego de Zafra; y el premio a Mejor Conservación de Casco Histórico Amurallado, fue para Trujillo.