La escritora Celia Corral presenta en Burgos su última novela, 'Cómo suspender literatura'

Da gusto hacer una entrevista con una atmósfera tan dulce y simpática como la que creó la escritora Celia Corral Cañas (Santander, 1987) en la conversación telefónica que se resume en esta información. Natural de Reinosa, marchó a estudiar a Salamanca con 18 años, donde posteriormente se licenció en Filología Hispánica y se doctoró en Literatura Española. Allí, en la capital charra, ha encontrado su lugar en el mundo.

Es profesora del Máster en Creación Literaria de la Universidad de Salamanca y, además de escribir sus poemarios y novelas, es correctora de textos literarios. «Es un trabajo donde hay que implicarse mucho y donde a veces se sufre mucho», ríe. «A veces es difícil conocer el límite de hasta dónde puedes modificar para mejorar un texto ajeno. Lo que sí me hace es reflexionar sobre la palabra, los detalles, las alternativas léxicas, lo que funciona, lo que falla... y todo esto me viene muy bien a la hora de escribir mis propios trabajos».

Este viernes, a partir de las 19 horas, la autora cántabra se acerca a Burgos para presentar su novela ‘Cómo suspender literatura’ (editorial La Consentida) en la librería Música y Deportes del paseo del Espolón. Corral estará acompañada en el acto por el escritor burgalés Mateo Martínez Martija.

El currículum de esta escritora es apabullante. Como creadora ha obtenido, entre otros, el primer premio de Poesía del XII Certamen de Jóvenes Creadores 2011, el primer premio de Relato Breve de la 33ª edición de Premios José Hierro (2014), el primer premio de Poesía de la 34ª edición de premios José Hierro (2015), el III Premio Internacional de Poesía Jovellanos. El Mejor Poema del Mundo (2016), el IV Premio de Narrativa Carmen Martín Gaite (2019) y el primer premio de Poesía del XXII Certamen de Jóvenes Creadores 2022.

Ha participado en diversas antologías y ha publicado sus textos en distintas revistas literarias, como en Revista de Occidente. También ha coordinado la antología ‘Contamos todas. Veintinueve narradoras de cuento de Castilla y León’ (Castilla Ediciones, 2022). Asimismo, ha publicado los siguientes libros: el poemario ‘La voz del animal bajo tu piel’ (BajAmar Editores, 2017), la novela ‘Tiempo para los pájaros’ (Ediciones Traspiés, 2020), con la que obtuvo el IV Premio de Narrativa Carmen Martín Gaite, el libro híbrido ‘Por amor al arte’ (2022), ilustrado por Alicia Cañas, y el poemario ‘También la incertidumbre entre nosotros’ (Libros del Aire, 2023).

El caso Carmen Mola

En la novela que presenta hoy en Burgos, Celia Corral incluye muchas vivencias -algunas exageradas, otras no tanto- surgidas alrededor de su experiencia docente y literaria. Un mundo a veces vestido de brillos y laureles; otras, de navajeos y ridiculeces. «’Cómo suspender literatura’ es una sátira del mundo literario y académico. Yo, que lo conocí cuando fui profesora asociada, encontré que ahí había mucho espacio para la crítica y para la autocrítica», explica. «Dos estudiantes de Filología Hispánica, cansados de que nadie les haga ni caso, de no publicar en ningún sitio, deciden inventarse a un escritor [Amando Durán Salvador] que cumpla todos los ingredientes necesarios para que guste muchísimo al público y tenga celebridad. Pero la argucia se les va de las manos... Tienen un éxito hiperbólico en la novela. Al final, se ven obligados a asistir a un acto en su propia universidad y lo resuelven de una manera un tanto desastrosa», explica.

Aparece en la conversación el celebérrimo caso de los escritores y guionistas que están tras el seudónimo de Carmen Mola - Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez- y la polvareda mediática que surgió tras concederles el Premio Planeta 2021, cuando se reveló su identidad. «Cuando estaba terminando la novela, ocurrió todo esto y me fastidió bastante porque la realidad había superado mi pequeña y humilde ficción», ríe. «Pero pensé que lo mejor que podía hacer era acoger la realidad en la ficción. Aproveché para meter este caso y otros muchos otros que han ocurrido a lo largo de la historia, no sólo en literatura, también en el arte o la música, donde el público se acerca más a una obra artística por el autor que por la propia obra», subraya. «Sin ir más lejos, las mayores colas de se forman en la Feria de Libro de Madrid suceden en las firmas de los famosos, no de los escritores».

Mientras habla de su ‘Cómo suspender literatura’, Celia Corral, ríe mucho. Pero también reflexiona. «Dentro de la comedia, siempre hay algo de tragedia, y viceversa. Al final, esta novela también habla de la pérdida de la confianza, la soledad, de las cosas patéticas que a veces somos capaces de hacer por conseguir algo... Pero, sí, hay mucho humor. Necesitamos el humor desesperadamente», indica. «Y, sobre todo, reírnos de nosotros mismos, hacer autocrítica».

Celia Corral, como lectora, admite que «he tenido mucha suerte, por mis estudios, de hacer todo el recorrido por la historia de la literatura. Pero me gusta mucho la literatura actual y estoy atenta a lo que se hace en cada momento», admite. «Para esta novela he tenido dos influencias muy claras, que además indico con dos citas al principio. Una es ‘Farándula’ de Marta Sanz, por el ambiente caricaturesco de los artistas. Y la otra es Patricio Pron y su relato ‘Este es en futuro que tanto temías en el pasado’, sobre un escritor que está cansado de hacer actos y presentaciones y acaba contratando a un actor para suplirle... Además el propio Pron acaba saliendo en la novela como personaje y le llegó al propio escritor, ¡me envió un mensaje y todo!», ríe la escritora invitando a todos los lectores de Burgos a pasar un buen rato literario este viernes en Música y Deportes.