Después de este concierto, quizá haga falta una almohada cervical

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Nos conocimos en los cursos del INEM, tú hacías Informática y yo también. Tú con tus modelitos, yo de Lucifer; pero aun así subiste a mi tren azul. Sacrifique mis vicios para regalarte las entradas de AC/DC, pero en tu casa la que manda te encerró para que nunca más me vuelvas a ver.

Los primeros versos de La almohada cervical, de Koma, vienen que ni pintados para expresar el sentir general de toda una generación que hizo del rock una forma de vida. Lo suyo fue, y sigue siendo, el heavy metal. Lo mismo da que muchos de aquellos melenudos ahora peinen canas o se viesen obligados, llegado el momento, a cortarse la coleta. Cuando la guitarra suena, caña lleva. Ayer, hoy y siempre. Al menos, hasta que se experimenta Una ligera mejoría antes de la muerte.

«Los Koma nos lo pusieron muy fácil, aunque no tenían intención de hacer más conciertos en salas», comenta José Antonio Delgado 'Yus', encargado de la producción del XIII aniversario de la asociación Burgos Heavy Metal que se celebrará el sábado 11 de abril en la sala Andén 56. Muy de agradecer, desde luego, porque el único compromiso que el combo navarro tenía cerrado por estas fechas es en La Riviera (Madrid) para grabar un nuevo álbum en directo. De ahí en adelante, temporada de festivales y menos tiempo por lo tanto para descargar lo mejor de su discografía sobre el escenario.

Como suele suceder a la hora de organizar este tipo de saraos, Yus y compañía están «hasta arriba». Toca cerrar el backline, los horarios, las reservas de hoteles... Que los invitados se sientan como en casa, esa es la premisa. Y que el público disfrute, por supuesto, aunque se da por hecho que «a la gente que vaya le va a encantar».

Vuelven los Koma con la potencia de siempre y su último LP, Una ligera mejoría... «petándolo por todo el país». A estas alturas, Brigi Duque y compañía no necesitan carta de presentación. Habituales en grandes festivales de rock, su retorno colmó de alegría a una amplia legión de seguidores que ansiaba nuevo material. Y al que quiso caldo, le dieron más de dos tazas.

Quizá menos conocidos pese a tratarse de un grupo de culto en la escena thrash metal estatal, Legion DC resurgió recientemente de sus cenizas -tras una serie de desencuentros legales a costa del nombre que no vienen al caso- con nueva formación un «disco muy cañero» que promete ponerles otra vez en órbita. Se trata, por si fuera poco, de su segunda fecha tras el bolo en la sala Wolf de Barcelona el pasado 31 de enero.

Resulta evidente que Burgos Heavy Metal ha optado en esta ocasión por un cambio de rumbo. Si en anteriores aniversarios y eventos varios predominaba el hard rock, ahora manda el metal ibérico con mayúsculas. «Muchos socios lo pedían», asegura Yus, y había «ganas» de brindar un cartel de este estilo. Lo complicado, eso sí, fue concretar el cabeza de cartel. Con Legion DC lo tuvieron claro desde el principio, pero en este caso se barajaron «dos o tres bandas extranjeras» que al final no cuadraron.

Como no hay dos sin tres, lo suyo era contar con alguien de casa. Muy de casa y en sintonía con la propuesta. ¿La mejor opción? Los Antecessor. Además, era la excusa perfecta para presentar en Burgos -con permiso del festival de Las Candelas- su último EP, Neologismo, y aprovechar la salida de su próximo videoclip (Sintientes), el 9 de abril, a cargo de Del Norte Producciones.

«Voy a morir», confiesa Yus entre risas. Y puede que esté en lo cierto al ser el bajista de Antecessor. Lo bueno, a diferencia de otros eventos organizados por la asociación, es que «como todo el mundo habla español va a ser más fácil». Bromas aparte, agradece el respaldo de sus compañeros para tomarse un necesario respiro antes y después de salir a escena.

Ya que estamos, ¿qué planes de futuro tienen los Antecessor? «Siempre estamos trabajando en nuevos temas», responde el bajista de la banda burgalesa mientras avanza la intención de sacar más adelante un videoclip de Extimidad, segundo corte de Neologismo. Después, sin prisa pero sin pausa, la idea es lanzar canciones «de dos en dos o de tres en tres». En formato EP, como en su última entrega, aunque con esta gente nunca se sabe.

Lo que sea será, pero antes de nada está el aniversario de la asociación. La venta anticipada a través de la plataforma Entradium ya revela que «vendrá mucha gente de fuera de Burgos». Los de aquí, en cambio, parecen más acostumbrados a «dejarlo para última hora». No en vano, las entradas también se pueden adquirir presencialmente en el Club Ciclista Burgalés (CCB), Fact 4, La Frase, Golden, Tattoo Rock y la carnicería Corte y Sazón. Templos del metal todos ellos, sin duda. Y con una almohada cervical en la trastienda por lo que pueda pasar el 11 de abril.