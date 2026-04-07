Los conciertos de la artista María Rodés y del grupo MäBU llegan a los ‘Jueves Acústicos’ del Museo de la Evolución Humana de Burgos

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El Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos celebra este mes una nueva edición del ciclo ‘Jueves Acústicos’ con dos conciertos que tendrán lugar los días 9 y 16 de abril. La programación contará con la cantante María Rodés y el grupo MäBU, dentro de una propuesta musical de formato reducido. Las entradas tienen un precio de cinco euros y se pueden adquirir en el mostrador de recepción del MEH.

El primero de los conciertos se celebrará este jueves, 9 de abril, con la actuación de María Rodés, que presentará su último trabajo, ‘Lo que me pasa’. La artista catalana ha desarrollado una trayectoria vinculada a la canción de autor y la experimentación sonora, con colaboraciones en proyectos de Nacho Vegas, Refree, Coque Malla o José Domingo. Su nuevo disco aborda la temática de la obsesión romántica a partir de una propuesta que combina distintos estilos musicales y recursos electrónicos.

El ciclo continuará el jueves 16 de abril con la actuación de MäBU, que presentará su álbum ‘El sonido de una tierra escondida’. La banda, formada en Madrid en 2008 por María Blanco Uranga y Txarlie Solano, cuenta con una trayectoria de más de 15 años, cinco discos publicados y una presencia habitual en escenarios de toda España y en México. Su propuesta integra influencias del pop, el rock alternativo y la canción de autor.