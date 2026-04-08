Clásicos del punk, rock vallecano y mestizaje para endulzar la primavera burgalesa

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Media docena de chavales de Sedano y un evento, el Reineta Fest, que poco a poco se ha ido haciendo hueco en el calendario musical de la provincia de Burgos. Cinco ediciones, sumando la inminente cita del sábado 18 de abril en el polideportivo municipal, ofreciendo una propuesta musical alternativa y sumamente atractiva con la que dar la bienvenida a la primavera.

«Somos los únicos en esta época», enfatiza Mario Fernández, presidente de la Asociación Pajariteros de Sedano, a sabiendas de que «luego la temporada está más saturada». Lo bueno, aparte de ser los primeros, es que con la llegada del buen tiempo «la gente tiene ganas de salir y pasarlo bien». Y los festivales, qué duda cabe, siempre han sido un gran reclamo por estos lares.

Encabeza este quinto aniversario una banda icónica del punk-rock estatal cuyas canciones son de sobra conocidas dentro y fuera de su Euskadi natal. En Burgos, sin ir más lejos, Kaos Etiliko siempre arrasó. Su álbum debut, No hay agua (1998), marcó un antes y un después a finales del siglo XX y principios del XXI. Tanto que sus temas, del primero al último, se siguen coreando con fervor y de carrerilla en bares y festivales.

Todo un acierto, tal y como apunta Fernández, contar con un «grupo clásico muy asentado» para encabezar un cartel que apuesta por la variedad. Muestra de ello es La Regadera, cuya mezcla de estilos «tiene mucho tirón en Burgos». Y no porque sean de Miranda de Ebro, sino porque se han ganado a pulso su presencia, cada vez mayor, en grandes festivales por todo el país.

Koma, durante su actuación en el Reineta Fest 2025.TONY TONIS

Desde Vallecas, con dos décadas de rock combativo a sus espaldas, No Konforme presentará Rayo ke no cesa, su quinto disco lanzado a mediados de diciembre de 2025. Encantado de recibirles en Sedano, el presidente de la Pajariteros espera que «se acerque a verles gente desde Madrid». A ellos y a sus paisanos de For Sinners, grupo de versiones especializado en clásicos rockeros de todos los tiempos.

«Hacer el cartel cuesta», confiesa Fernández. No solo por los «gustos personales» de cada cual, sino también -y sobre todo- por la limitación presupuestaria. Siempre con «los pies en el suelo», los promotores del Reineta Fest apuestan por crecer de manera sostenida. La clave reside en «evitar dar saltos muy grandes para ir con seguridad» y brindar el mejor ambiente posible para el público, inclusive el familiar.

Un lustro no es nada, pero da gusto comprobar que el festival ha ido enriqueciendo su cartel con grupos de renombre como Koma, que el año pasado puso el polideportivo patas arriba junto a Catalina Grande Piñón Pequeño, Zirrosis, Akaldo y Juicio Final. Como era de esperar, «la gente se lo pasó muy bien y este año esperamos lo mismo».

Concierto de Zirrosis en la cuarta edición del Reineta Fest.TONY TONIS

Al igual que en la anterior entrega, la organización fletará un autobús desde la capital burgalesa con salida en la Antigua de Gamonal y plaza España para «disfrutar del festival con tranquilidad y no preocuparte de coger el coche». Los tickets solo están a la venta en el bar La Playa. Allí también se pueden adquirir las entradas, igualmente disponibles en el Comuneros, La Taberna (Montorio), La Morenita y El Molino (Sedano). Por internet, la única opción es la plataforma QR4Events.

Como siempre, el Reineta Fest mantiene su carácter solidario. Este año, parte de la recaudación se destinará a la Asociación de Familiares de Anorexia y Bulimia en Burgos (Adefab). No se trata de un mero gesto de cara a la galería. Lo que se busca, aparte de colaborar económicamente con entidades del Tercer Sector, es dar «visibilidad». Para ello, Adefab contará con su propio stand dentro del polideportivo y ya se está valorando organizar alguna actividad paralela antes o después del festival.

La felicidad del público es palpable edición tras edición.TONY TONIS

Habrá también, cómo no, zona de acampada «prácticamente al lado del festival». En base a ello, Fernández invita a disfrutar de Sedano y su entorno, «hacer turismo» y recorrer una zona de la provincia que merece la pena conocer. Además, sabe por experiencia que los eventos musicales en los pueblos tienen «un ambiente menos encapsulado que en la ciudad». Ya sea en el Reineta o en otras citas que habrá más adelante y que brindan una propuesta diferente más allá de las clásicas orquestas en las fiestas patronales.

«Ojalá haya una décima y una vigésima edición», concluye el presidente de la Asociación Pajariteros con la esperanza de que el Reineta se mantenga y crezca sin perder su esencia. De momento, estos seis chavales de Sedano han logrado afianzar un proyecto digno de aplaudir.