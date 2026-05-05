Noe Casado: «La literatura erótica es la cenicienta del baile editorial»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«No las he contado, pero sé que he superado el umbral de las cuarenta. Entre relatos, novelas cortas, novelas largas he publicado más de cuarenta libros, sí». Dicho con esa naturalidad parece que a la escritora burgalesa Noe Casado las historias les salen solas. Pero no, hay mucho trabajo y dedicación detrás. «Aprovecho cada ratito que tengo, vacaciones, las noches... Y con la cabeza siempre ocupada en una nueva historia. Pero eso creo que le ocurre a todos los escritores».

Tiene muchas lectoras. Lectoras, en femenino. Porque el género erótico -el que más ha cultivado Casado a lo largo de su carrera- está copado por las mujeres casi al cien por cien. Apenas tiene lectores y autores. Y sus títulos nunca están en los mejores sitios de las librerías ni tampoco los medios de comunicación se hacen eco de las novedades de este género. «No soy un caso aparte, le ocurre a la mayoría de las autoras. Siempre decimos que este género es la cenicienta del baile editorial. Hay autoras superventas a las que autores considerados de primera división siguen mirando por encima del hombro cuando se encuentran en actos literarios o fiestas. Cuando en muchos casos ya les gustaría tener sus cifras de ventas», subraya.

En marzo llegó a las librerías su última obra, ‘Malas indecisiones’ (Esencia) y ya ha alcanzado su segunda edición. Tiene una protagonista con un nombre que no deja indiferente: Lucrecia Estefanía Peralta de la Merced. «Quien me ha leído sabe que tengo una serie llamada ‘Pijas y divinas’ y ella hace referencia a un personaje que aparece en esos libros», ríe. Pero Lucrecia pertenece a la rama pobre de la familia, «a la rama inútil del linaje, esa que lleva generaciones tomando malas decisiones y superándose en el desastre», indica la protagonista en la novela. «Menos mal que, en cuestiones de amor, heredamos el gen que nos mantiene lejos del romanticismo. Si el estado civil aún figurara en el DNI, en el mío pondría: ‘El cupido de esta chica se droga’. Y aquí estoy, intentando recomponer mi vida: con un novio abogado al que solo aguanto por ahorro legal, metida en líos judiciales y, atención, trabajando por primera vez en algo decente: en una clínica veterinaria».

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En la novela erótica priman los diálogos por delante de las descripciones. ‘Malas indecisiones’ está narrada en primera persona por la protagonista, que se dirige continuamente al lectora o lector que tenga la novela entre sus manos. «El diálogo agiliza y entretiene. No es un género en que predominen los párrafos largos, monólogos interiores... Aquí se requiere acción, que pasen cosas continuamente a los personajes», señala Casado y admite que mecanismos narrativos como las conversaciones de Whatssap, incorporados en la novela gráficamente, han venido para quedarse «tanto en literatura como en el medio audiovisual. Es un canal de comunicación tan normalizado que se ha colado en los libros. Sin olvidar esos ratos de ‘sexting’ [intercambio de mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico o pornográfico a través del teléfono móvil] entre dos personas».

Una prolífica carrera

Noe Casado ha escrito novelas de diversos géneros, pero ha sido la erótica la que más éxito y trabajo le ha dado. «Casi todos los escritores somos lectores empedernidos. Llega un momento en que piensas cómo habrías escrito tú ese libro que acabas de leer. A partir de ahí empiezas a hacer tus primeros pinitos, compartes tus textos, hablas con otras personas en foros de internet, algo que se ha quedado un poco anticuado...», ríe. «Comencé a enviar mis historias a editoriales y, claro, me rechazaban en todas. Hasta que un día una de ellas fue aceptada y comenzó mi carrera literaria».

La primera novela que publicó en Esencia, el sello de literatura erótica del Grupo Planeta, fue ‘Treinta noches con Olivia’ en 2012. Y ese fue el despegue de Noe Casado. «Se publicó con el ‘boom’ de ‘Cincuenta sombras de Grey’, pero yo la había escrito dos años antes. Es una novela muy especial que se desarrolla en un pueblo de Burgos». Desde ese momento, la autora ha publicado decenas de historias trufadas de amor, sexo y mucho humor. «El humor es importantísimo. Además, el mío es muy de Burgos y le gusta a muchas lectoras», ríe. «Tengo un estilo muy campechano, muy natural, con el refranero siempre a mano. Con unos diálogos como si estuvieras tomando un café con las amigas o comprando en el supermercado... No se puede dar un lenguaje rimbombante en este tipo de novelas. Por eso a estos libros, muchas veces, les acusan de ser ‘pseudolitetura’. Bueno, yo creo que usan el habla de la calle, no me imagino a mis personajes conversando de otra manera».

Desde siempre, los lectores más apasionados, críticos pero también fieles son los ‘lectores de género’. Los aficionados al terror, a la ciencia-ficción, al thriller, a la novela histórica, a la erótica... muchos de ellos sólo leen obras de nicho y no salen de ahí. «Sé, porque me lo cuentan, que algunas de mis lectoras sólo leen este tipo de novelas o se salen muy poco. Me encanta que contacten conmigo y comenten lo que les ha gustado. Pero también es enriquecedor que te digan lo que no, te pongan pegas... Hay gente muy crítica que se toma en serio su vicio lector. Y es de agradecer», señala Noe Casado. «O incluso que te cuenten sus experiencias propias, que se lancen a alguna aventura sexual a raíz de mis novelas... Eso me hace mucha gracia».

La fidelidad de las lectoras del género erótico se demuestra en la propia Noe Casado. «Yo soy superfan de una autora americana llamada Susan Elizabeth Phillips. Vino a Madrid hace unos diez años y allí que marché para conocerla. Fue alucinante ese momento y la foto que me hice con ella la guardo con mucho cariño», concluye la autora burgalesa.