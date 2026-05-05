Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Cuando celebraron su 20 aniversario hace un par de años, reconocían entre risas que su andadura daba de sobra para «escribir un libro». Ahora, quizá se lo hayan pensado mejor y barajen hacerlo en dos tomos. Porque aquella efeméride marcó un importante punto de inflexión para los Tiritirantes. Largo y ancho era su recorrido hasta entonces, pero jamás imaginaron lo que estaba por venir después de la primera edición del festival Rubena a la Calle, expresamente concebido para soplar velas con agrupaciones teatrales amigas y más de 1.200 asistentes.

Jacinto Cienfuegos y Óscar Ortiz no han parado de trabajar desde aquel idilio «mágico» con Rubena que comenzó a gestarse en 2022 gracias al Proyecto Senda. De bolo en bolo por toda España y en el extranjero, quiso la casualidad que el productor de Isabel Aaiún, autora del hit La Potra Salvaje, les echase el ojo mientras representaban Ulterior, el viaje en La Noche en Vela de Becerril de Campos (Madrid) el pasado 19 de julio. Aquel encuentro, aparentemente fortuito, cristalizaría posteriormente en un proyecto inolvidable.

Mayúscula fue la «sorpresa» de los Tiritirantes cuando les propusieron participar en el videoclip de Joseto (He visto Dragones), rodado en la Casa del Cura de Rubena en marzo y estrenado a finales de dicho mes. La canción, todo un éxito, supera de largo las 311.000 escuchas en YouTube.

Resulta que los dragones de Ulterior encajaban como anillo al dedo y enseguida se pusieron «manos a la obra». Orgulloso de formar parte de esta «pedrada», Cienfuegos agradece la oportunidad de haber podido trabajar con «un equipo bastante profesional» dentro de un ámbito, el musical, que a priori les resultaba ajeno. Ortiz, por su parte, reconoce que les propusieron salir de gira con Aaiún y su banda para interpretar este tema en directo. «Imposible» por cuestiones de agenda, aunque estarían encantados de subirse al escenario en algún «concierto grande».

Al margen de lo que depare el futuro en estas lides hasta ahora inexploradas y con unos cuantos likes extra en sus redes sociales a los que tampoco dan mayor importancia, la compañía burgalesa afronta la cita más especial del año: la segunda edición de Rubena a la Calle, el sábado 9 de mayo, a partir de las 12:45 horas. Con cuatro espectáculos gratuitos y para todos los públicos, comida y cena popular mediante, Cienfuegos vaticina que «la gente va a flipar» con las propuestas escogidas por la organización. Es decir, por ellos mismos.

La veda se abrirá, en clave de circo, con los sevillanos Hermanos Infocundibles y su Diábolo Clasic Metal. Unos «cracks», tal y como avanza Ortiz, con una vertiente heavy para empezar el festival a lo grande antes del vermú y la comida. A continuación, nada mejor para la sobremesa que el espectáculo itinerante Pilots (Premio Fetén 2025) a cargo de La Finestra Nou Circ (Valencia), cuyos integrantes «habían oído hablar del proyecto y les apetecía venir».

Proseguirá la tarde con Bobas, clown y música bajo la batuta de Jimena Cavalletti. «Las hemos visto un par de veces y son muy buenas», enfatiza Ortiz deseando ver la reacción del público tras asistir al show de una compañía que «gana un premio en cada festival al que va».

Después de la cena, prontito para que el público familiar aguante, la compañía gerundense La Corcoles deleitará a los asistentes con H, multipremiada pieza de funambulismo con un «final muy potente» para cerrar Rubena a la Calle de la mejor manera posible.

El esfuerzo, de nuevo merecerá la pena. Cienfuegos y Ortiz permanecerán entre bambalinas porque bastante tienen con organizar semejante sarao. Lo mejor, en cualquier caso, es que «todo el pueblo se vuelca». Ya sea a la hora de las comidas o colaborando con la logística, los Tiritirantes agradecen de corazón la implicación de los vecinos para que este festival pueda seguir adelante. Del mismo modo, ensalzan la predisposición de las agrupaciones, amigas todas, a la hora de involucrarse con un proyecto específicamente diseñado para demostrar que el arte en el medio rural es capaz de seducir, emocionar y romper la cuarta pared.

Caerá el telón, las compañías recogerán sus bártulos y Rubena se despedirá de la gente con los brazos abiertos. Entretanto, los Tiritirantes seguirán su camino con la agenda repleta de actuaciones. Muchas de ellas con Carrusel Ambulante, su última y aclamada propuesta circense. La misma que ha cosechado excelentes críticas desde su estreno en la Feria del Teatro de Castilla y León, el pasado 27 de agosto, en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

«En la cabeza tenemos otras cuatro ideas más», advierte Cienfuegos. Todo a su debido tiempo. Por ahora, lo suyo es avanzar, partido a partido, sin obviar a los pueblos de Burgos bajo el firme compromiso de «apoyar la cultura rural».