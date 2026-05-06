The Mañana Culture presenta su nuevo disco, 'Overdrive', en la Sala Andén 56 de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En 2022 sorprendieron con su debut, 'Bravado', un disco con un aroma a rock fronterizo americano muy reconocible. Tras estrenarlo en el Festival Tribu a los pies de la Catedral y llevarlo por varias ciudades de España, su ciclo terminó en noviembre de 2024 con un espectáculo en el auditorio de la Fundación Círculo. Pero entre los miembros de The Mañana Culture ya estaban naciendo la canciones de su segundo LP.

Este proyecto musical, que vive a caballo de Burgos y Madrid, está formado por Samuel Peñas (guitarras y FX), Andrew McAffer (voz), Miguel Benito 'Pete' (batería), Carlos A. Gutiérrez (bajo) y Nacho Cowabunga (teclados). A finales del verano pasado cogieron sus bártulos y se encerraron en Cubex Estudios (Mompía, Cantabria) para grabar su segundo trabajo, 'Overdrive', producido por Samuel Peñas y Javier G. F. Escudero. El disco, editado por Gato Encerrado Records, cuenta con la fotografía de David Palacín y el diseño gráfico de Óscar Ortega. Ya se puede escuchar en plataformas como Spotify.

El resultado: diez canciones que suponen «un paso más en cuanto a caña y distorsión», manteniendo los «ambientes y contrastes» que son santo y seña de la banda y «llegando muy arriba por momentos», señala Samuel Peñas. Rock de principio a fin, con influencias palpables e identidad propia, siguiendo la estela de su sorprendente 'ópera prima'.

Tras su presentación el pasado 30 de abril en Santander y 3 de mayo en Logroño, sus próximos destinos son la Sala Cadavra (Madrid, jueves 7 de mayo) y la Sala Andén 56 de Burgos el viernes 8 de mayo. En la capital burgalesa, The Mañana Culture estarán acompañados de Young Cigar Smokers, una banda de rock de Logroño que ya les acompañó en el concierto en la ribera del Ebro. Las entradas (15€ anticipada/ 18€ taquilla) se pueden adquirir en la propia Sala Andén 56, El Estallido y La Figa Ta Tía.

«Estamos todo el rato maquinando», aseguró Samuel Peñas a sabiendas de que el de Burgos -sin desmerecer al resto- será «un concierto muy especial». Esta banda es un proyecto relativamente reciente cuyo futuro, basado en el 'carpe diem', no se limita al mañana sino al siempre.

Como señala el escritor y crítico musical burgalés Ignacio Reyo, los nuevos temas de The Mañana Culture «te hacen caminar por una travesía sensorial, un viaje de ida y vuelta en el que no vuelves a ser el mismo. Hay pequeñas pistas sonoras que se repiten con variaciones. Recordatorios de dónde estás, hacia dónde te diriges, dónde has acabado».

«Las coordenadas remiten a un sincretismo entre Soundgarden, Nine Inch Nails, Pearl Jam, Depeche Mode», continua. «Aún así, hay más, bastante más de lo que a una primera escucha se intuye, porque esto no es sólo rock and roll. Y es que cada inmersión es un nuevo viaje con un final que puede interpretarse ambiguo: sólo el melómano, y a nivel particular, es decir, en el colectivo de varias personas, decide cerrado o abierto».