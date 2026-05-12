Dani Zapata: «He afilado mi guitarra para estar a la altura del Metal Souls Fest»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Ya conoce el escenario del Andén 56. Lo pisó a mediados de enero y dejó claro que no tardaría en regresar. Después de su debut sorpresa con Ozzmaniacs en el Never Die Fest, el cantante y compositor colombiano Dani Zapata abrirá este sábado 16 de mayo, en solitario, la segunda edición del Metal Souls Fest.

«Pensé que podía ir en acústico, pero definitivamente tuve que afilar mi guitarra eléctrica para estar a la altura del evento», cuenta Zapata, «emocionado», mientras ultima un show «muy thrasher» para la ocasión. No es para menos, pues compartirá tarima con Angelus Apatrida, Silver y Grave Noise.

Si hay que dar caña, se da. El exvocalista de Ekhymosis (banda fundada por Juanes a finales de los 80) destaca fundamentalmente por su versatilidad sonora. Harto complicado le resultará, eso sí, ajustar el set list al tiempo de actuación previsto. Aun con todo, agradece de corazón la «confianza» depositada por la promotora Steel Souls para caldear el ambiente.

Aparte de interpretar sus propias canciones y una de Ekhymosis, Zapata dará una «sorpresa» al público. La ocasión lo merece, ya que «es la primera vez en la que participo en un festival de metal español». Algo que, sin duda, «tiene mucho significado» pese al respeto y reconocimiento que este artista se ganó a pulso, hace ya tiempo, en su país.