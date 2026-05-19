La fabulosa aventura quijotesca de la Orden de los Caballeros del Pedal

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Es imposible escuchar a Pascual Izquierdo (Sotillo de la Ribera, 1951) sin una sonrisa en el rostro. Su forma de relatar anécdotas, hablar de su obra o reflexionar sobre la vida tiene tanto de juglar medieval como de poeta romántico. Siempre irónico y con los pies en la tierra, masajea el lenguaje como quien está imaginando un verso. Y golpe a golpe, que cantó Serrat a Machado, la carrera literaria del escritor ribereño acumula más de treinta libros entre poemarios, ensayos, novela juvenil y libros de viajes. Sin olvidar las ediciones críticas de plumas clásicas de la literatura española como Bécquer, Galdós o Clarín, de las se que han vendido decenas de miles de ejemplares a lo largo del tiempo.

Al género de trotamundos se adscribe su último título, ‘Viaje a la Mancha, En busca de una nueva Dulcinea’ (Editorial Confluencias), que el autor burgalés presenta este miércoles a las 20 horas en el salón de actos de la Fundación Círculo e plaza de España. El acto, que tiene entrada libre y la colaboración de la librería Luz y Vida, estará conducido por el poeta Ricardo Ruiz Nebreda y el autor proyectará algunas fotos por el itinerario manchego. «Ya he presentado el libro en Alcalá, en Madrid y en El Toboso. Tenía ganas de traerlo a Burgos, una ciudad que desde siempre me ha encantado», indica el escritor, que reside en San Sebastián de los Reyes y se escapa en cuanto puede a su pueblo en la Ribera.

Tras ‘Viajes por tierra de Castilla (y Cantabria)’ (2021) y ‘Viaje por el Canal de Castilla’ (2023), Pascual Izquierdo culmina con ‘Viaje a la Mancha’ una serie de libro protagonizados por la Orden de los Caballeros de la Orden del Pedal, un grupo de amigos disfrutones que a lomos de sus bicicletas recorren una parte de España para conocer su arte, historia y gastronomía mientras interactúan con los paisanos del lugar. De ahí nacen muchas de las anécdotas que aparecen en las páginas de estos libros. Otras salen de la fulgente mente del autor y son totalmente ficticias.

«En todas estas obras encontramos una serie de denominadores comunes como un rigor documental e histórico, una exquisita y elegante prosa, un hondo lirismo de raigambre poética, una narración fluida, entretenida y amena, una mueca satírica cuando no humorística, unos deslumbrantes destellos de erotismo en el retrato de la anatomía femenina y una mordaz crítica al abandono institucional y al deterioro que sufre buena parte del patrimonio monumental y artístico», desgrana Ricardo Ruiz Nebreda.

El autor recuerda cuándo este grupo de amigos, entre los que estaba su cómplice hermano Santiago, se echaron a la carretera. «Estos viajes los hicimos a finales del siglo XX, cuando los miembros de la cofradía todavía teníamos muchas energías para hacer viajes de largo aliento sobre la bicicleta», ríe. «Al poco tiempo los escribí y, hace unos años, decidí publicarlos de una vez. Claro, antes de meterlos en imprenta tuve que volver a esos paisajes y actualizar los lugares por los que pasamos. En general, edificios o monumentos que estaban casi caídos hoy están recuperados y accesibles todo el mundo. Por ejemplo, la casa del bachiller Sansón Carrasco en Argamasilla de Alba era una pura ruina y ahora está muy bien rehabilitada. También hay episodios que he añadido sobre objetos y modas de hoy».

Este periplo que siguió los pasos de don Quijote y Sancho tuvo varias etapas. La primera, regresar al origen literario. «Como prior de la Orden, indiqué a mis compañeros que releyeran la obra de Cervantes y ‘La ruta de don Quijote’ de Azorín, libro indispensable para imbuirse en el viaje que íbamos a hacer» señala el escritor y recuerda la ayuda dispensada por el escritor y editor Emilio Pascual, «uno de los mayores cervantistas del mundo» en la preparación del viaje y del propio libro.

«Antes de hacer el viaje en verano hicimos una visita a Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, el 23 de abril. Como si fuera una etapa prólogo de una vuelta ciclista», ríe. «Al final, también hay una etapa epilogal para visitar Esquivias, la tierra de la mujer del escritor, doña Catalina de Palacios y Salazar. Allí hay una casa, donde se supone que vivió el matrimonio, y recreo un episodio muy bonito en la obra».

Buscando a Dulcinea

En ‘Viaje a la Mancha’ se narran, a imagen de lo que hizo don Quijote en la novela cervantina, dos salidas. La primera, acaecida en la primera quincena de agosto de 1999, comenzó en Tembleque y acabó en El Toboso. La segunda, a finales de septiembre, cuyo trayecto empezó en Argamasilla de Alba y finalizó en Belmonte. «En este libro pasamos de ser los Caballeros de la Orden del Pedal a los cofrades de la Orden del Yelmo de Mambrino. Esto fue real y ocurrió en El Toboso, en la tienda de antigüedades de un señor muy amable al que metimos en nuestra aventura... Nos invitó a queso con vino blanco, algo que nos sorprendió muchísimo. ¡Son usos de la Mancha!, nos dijo aquel buen hombre», indica Izquierdo con simpatía.

A diferencia de los dos anteriores títulos de la trilogía de viajes en bicicleta, en ‘Viaje a la Mancha’ Pascual Izquierdo se ha dejado llevar por la imaginación cervantina, la picaresca española y hasta la comedia quevedesca. «En este libro hay un montón de guiños, paralelismos y homenajes a Cervantes. Muchos. Hasta he rescatado algunos términos lingüísticos de aquella época como zahareña o boquirrubio», asevera y recuerda que «aunque lo he pensad muchas veces, quizá mi primer contacto serio con el Quijote fue en la carrera de Filología, que cursé en la Complutense».

«Los otros dos libros está más ceñidos al viaje en sí», continua. «Este es un relato ‘anovelado’ de un viaje, una búsqueda de una nueva Dulcinea que debería ser capaz de favorecer el nacimiento de Quijote actualizado que luchará contra los desvaríos tecnológicos de la última modernidad. Hay una serie de episodios y sucesos que van por ahí... Como uno que sucede en Puerto Lápice, donde un varón pierde su teléfono móvil y da unas voces desgarradoras como cuando Sancho perdió a Rucio. U otro que ocurre en Tomelloso, con un hombre famélico que como un profeta, da un discurso sobre un pedestal contra las empresas tecnológicas... ¡Muera Google, fuera el algoritmo! Y cosas así», ríe. «Son los gigantes del siglo XXI contra los que este Quijote actualizado quiere luchar, una pelea casi imposible».

El futuro presente

Pascual Izquierdo siempre tiene obra nueva que ofrecer «Estoy muy activo, tengo un montón de cosas. Pero también estoy en un momento de mi vida que es crepuscular y quiero dejar vacío el cajón, publicar todo lo posible», aclara. Tiene siete poemarios inéditos y tres novelas infantiles-juveniles sin publicar. A esto se le añaden dos proyectos de novela que quizá algún día se hagan realidad.

«Los poemarios ‘Memoria de la escarcha’ y ‘Páramo de Guzmán’ ya están listos. También me gustaría escribir una historia sobre el Burgos de finales del XV y del XVI, un momento apasionante de una gran efervescencia cultural y artística. Y luego pienso muchas veces en una novela sobre mis años de mozo de almacén en Burgos, siendo muy joven. Fue todo un despertar a la vida», concluye Pascual Izquierdo con la sonrisa puesta. Como siempre.