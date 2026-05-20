Antonio Soler presenta en Burgos la reedición del Premio Nadal 'El camino de los ingleses'

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«En el centro de nuestras vidas hubo un verano. Un poeta que no escribió ningún verso, una piscina desde cuyo trampolín saltaba un enano con ojos de terciopelo y un hombre al que una noche se llevaron las nubes. Los días cayeron sobre nosotros como árboles cansados».

Así se inicia ‘El camino de los ingleses’, sexta novela del escritor Antonio Soler (Málaga, 1956) que en 2004 fue galardonada con el Premio Nadal. Un comienzo prodigioso, de un gran aliento poético, que en sus palabras encierra mágicamente el espíritu de esta obra. Uno de los mejores comienzos de la narrativa española contemporánea.

«Curiosamente, no fue lo primero que escribí. Surgió después, durante el proceso de escritura me vino esa idea y creía que podría ser un buen inicio para la novela», admite el autor. «En todos mis trabajos, esas primeras frases, esos primeros folios, suponen un salto al vacío donde debo captar el tono del resto de la historia, la musicalidad interna del lenguaje. Pero sin que ese arranque sea un anzuelo postizo o un fuego artificial, sino que esté en consonancia con lo que luego va a venir».

Este jueves, a partir de las 20 horas en el salón de actos de la Fundación Círculo, el autor andaluz charlará con Angélica Lafuente sobre ‘El camino de los ingleses’, reeditada por Galaxia Gutenberg, en un acto con entrada libre hasta completar el aforo que cuenta con la colaboración de la librería Luz y Vida.

La carrera literaria de Antonio Soler es una de las más brillantes del aquella generación de autores que cambiaron el rumbo de las letras españolas en las décadas de los 80 y 90. Además del citado Nadal, las novelas de Soler han obtenido algunos de los galardones más importantes de las letras castellanas. Títulos como ‘Las bailarinas muertas’ (1993, Premio Herralde y Premio de la Crítica), ‘El nombre que ahora digo’ (1999, Premio Primavera) o ‘Sur’ (2019, Premio de la Crítica, Premio Francisco Umbral, Premio Juan Goytisolo y Premio Dulce Chacón, entre otros) son las obras más conocidas de una brillante trayectoria de cuatro décadas muy presente en las librerías.

‘El camino de los ingleses’ narra «el fin de la adolescencia, ese momento en que la inocencia, los sueños y los ideales quedan atrás para aprender a sobrevivir en el mundo áspero, oscuro y vertiginoso de los adultos», indican desde la editorial. «El único refugio, entonces, son los amigos, cuya historia el narrador recupera durante el último verano que compartieron antes de que cada uno de ellos emprenda, inevitablemente, su propio camino».

Ese grupo de jóvenes, unidos por la amistad, el amor y otros secretos del alma humana, está formado entre otros por Miguelito Dávila, Paco Frontón, Avelino Moratalla, Luli Gigante, Amadeo Nunni, Rafi Ayala, El Babirusa... Nombres que quedarán en la memoria sentimental del lector para siempre mientras disfruta con las andanzas del último verano de sus vidas. Porque a partir de ahí, las vidas son otras.

No hay que ser un avezado lector para percibir el gran trabajo realizado por el autor en esta obra. Más allá del sobresaliente uso del lenguaje y de la admirable escritura, Antonio Soler tuvo que pelearse con una historia donde intervenían muchos personajes a los que había que atar en corto para que no se desmadraran ante el atento lector. «Coordinar esa red de protagonistas era fundamental, algo que elevé a la máxima potencia hace unos años con ‘Sur’. Me gusta esta estructura narrativa porque es un reflejo de la vida... Recuerdo que cuando presenté ‘El camino de los ingleses’ en Valladolid, me dijeron que Miguel Delibes quería conocerme. Fui a merendar su casa y precisamente me preguntó que cómo había escrito una novela con tanta gente», ríe. «Fue un encuentro inolvidable».

Aunque la novela se desarrolla en el verano de 1978, en pleno despertar democrático de España, «no hay referencias concretas a sucesos de la época y tampoco ninguno de los protagonistas se manifiestan políticamente. Pero sí se alude a lo general, como el machismo imperante en aquella sociedad», expone Soler. «La novela afronta el despertar de esa nueva fase de la vida, que parece que va a ser la determinante, y el abandono de las irresponsabilidades de la adolescencia para encarar el futuro».

Imagen de 'El camino de los ingleses', filme dirigido por Antonio Banderas.MATÍAS NIETO

Reeditar una novela, y corregirla aunque sea levemente, es todo un reto para un escritor. Soler asegura que regresar al texto de ‘El camino de los ingleses’ fue «un encuentro interesante, pero que afronté con cierto miedo... ¡A ver si me voy a encontrar con algo que ahora no me gusta!, me dije», advierte con simpatía. «Pero no, fue como ver fotografías mías de hace unos veinte años. He cambiado algo, pero sigo siendo yo con ligeros matices... Por ejemplo, la reedición de ‘El nombre que ahora digo’ en Galaxia Gutenberg sí tuvo más retoques».

Y llega Antonio Banderas

En la bisagra de los siglos XX y XXI, la carrera hollywoodiense del actor malagueño iba viento en popa. Pero echaba mucho de menos su tierra y quería ponerse de nuevo tras la cámara desde su debut ‘Locos en Alabama’ (1999). Manejó varios proyectos hasta que se decidió por adaptar ‘El camino de los ingleses’, una historia que le tocaba muy de cerca geográfica y emocionalmente. Tampoco dudó en que el propio Soler debía ser el guionista.

«Yo había trabajado en televisión un tiempo y conocía bien las herramientas, pero no me apetecía. Él, como buen seductor, me convenció finalmente», confiesa y recuerda que fue nominado al Goya al mejor guion adaptado. «Además de escribir el guion, estuve en el casting, fui muchos días al rodaje, visité la sala de montaje en bastantes jornadas... Banderas me dijo que debíamos hacer más cosas juntos. Yo creo que ahí fui un invitado, mi mundo es la literatura».

La novela, que había nacido con un viento de cola tan favorable como el Premio Nadal, volvió a la palestra y recobró mucha popularidad dos años después con la película de Antonio Banderas. Un filme con presupuesto muy elevado para el cine español, con una figura de tal relevancia en la dirección y con un jovencísimo reparto acaparó muchas atenciones entre la crítica y el público.

De aquel 'cast' emergió una generación de actores que apenas había empezado su carrera en la interpretación. Nombres como Raúl Arévalo, Marta Nieto, Félix Gómez, María Ruiz, Mario Casas, Alberto Amarilla o Fran Perea acompañaron a otros más veteranos como Victoria Abril o Juan Diego en la adaptación de la novela del autor de ‘El sueño del caimán’.

Antonio Soler, que en los últimos años ha publicado obras importantes como ‘Sacramento’ (Galaxia Gutenberg, 2021), ‘Yo que fui un perro’ (Galaxia Gutenberg, 2023) o ‘El día del lobo’ (Espasa, 2024), tiene otros dos libros sobre su mesa de trabajo. Un ensayo, en el que trabaja actualmente, y una novela, cuyo primer borrador está ahora descansando. «Se desarrolla en los primeros años 80 en Madrid, con la atmósfera social de la época pero también con el ejército de la época. Estoy muy contento de cómo va», concluye el escritor.