Elisabet Benavent y Cesar Pérez Gellida inauguran la Feria del Libro de Burgos más ambiciosa

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«La Feria existe porque existen las librerías». Parece una obviedad, pero no lo es. Esta afirmación hecha por Álvaro Manso, presidente de la Asociación Provincial de Libreros, en la presentación de la edición número 50 de la Feria de Libro de Burgos puso el acento en que la cita burgalesa sigue siendo organizada, con el apoyo de muchos colaboradores, por los libreros de la ciudad. Eso la convierte en «un referente nacional», explicó Laura Sebastián, directora general de la Fundación Círculo, principal entidad colaboradora junto al Ayuntamiento.

Para celebrar el medio siglo de la Feria, los libreros llevan desde el pasado otoño trabajando en un programa que se extiende desde este jueves, 28 de mayo, hasta el próximo domingo 7 de junio y es, sin duda alguna, el más ambicioso de los ofrecidos hasta la fecha. Por el número y calidad de los autores que estarán presentando y firmando sus obras, por la brillante programación infantil y juvenil, por las actividades paralelas y colaboraciones con otros entes y asociaciones... Sólo queda que el tiempo acompañe y los burgaleses y turistas -que acuden a la plaza Mayor en un número muy destacado- respondan a la llamada de los libros.

Este jueves, a partir de las 11:30 de la mañana, se producirá la apertura de casetas. Las librerías participantes en esta edición tan especial -Librería del Espolón, Luz y Vida, La Llave, Margof, La Silla Mágica, Mar de Hojas, Música y Deportes, Bosque de Letras, Dina 4, Viñetas y La Maison Des Quatre Chats- compartirán caseta con varios sellos editoriales invitados para la ocasión -Tusquets, Seix Barral, Destino, Crossbook, Alfaguara, Salamandra, Ediciones B, Montena, Anagrama, Siruela y grupo Contexto-. También tendrán su espacio en el ágora burgalesa el Ayuntamiento de Burgos, la Diputación y la Institución Fernán González, la Universidad de Burgos y el Instituto Geográfico Nacional.

Ya por la tarde, la Feria arrancará con un encuentro sobre cómic, a las 19 horas en la carpa pequeña del Espolón, con los ilustradores Raúl Allén y Patricia Martín, autores de las novelas gráficas de ‘Dune’, entre otras obras. La inauguración oficial sucederá en la Sala de Congresos del Fórum Evolución a las 19:30 horas para seguidamente producirse de la presentación de ‘Una niña buena’ de Elísabet Benavent. La jornada del jueves se cierra en la Sala de Ensayos del Fórum con César Pérez Gellida y su novela ‘Nada bueno germina’.

Elísabet Benavent, superventas nacional

Las cifras de libros vendidos por la escritora Elísabet Benavent (Gandía, Valencia, 1984) es mareante. Más de cinco millones de ejemplares ha despachado de sus casi treinta novelas, muchas de ellas reunidas en sagas en torno a sus protagonistas: Martina, Silvia, Sofía, Alba, Valeria... Esta última, compuesta por cuatro títulos, saltó a la pequeña pantalla de la mano de Netflix en una exitosa serie protagonizada por Diana Gómez y Maxi Iglesias.

La autora valenciana presenta este jueves en Burgos su última obra, ‘Una niña buena’ (Suma de Letras), en el Fórum Evolución acompañada por las libreras Verónica Delgado (Bosque de Letras) y Lara Martínez (Margof). La sinopsis de la novela reza así: Júlia Casanovas trabaja en un bar de tapas de Barcelona. Hace ya una década fue una actriz de éxito, pero su naturaleza complaciente la llevó a aceptar un papel que hizo añicos su amor por la interpretación y su carrera. Sin embargo, todo cambiará cuando un desconocido aparezca en el local en el que trabaja con un mensaje bastante críptico: «Creo que te necesito». Júlia ha de tomar la decisión de arriesgarse, ocultarle a su controladora madre que está a punto de lanzar de nuevo los dados y dejarse guiar por su instinto. Lo que desconoce es que además ese golpe sobre la mesa abrirá el cajón de los amores olvidados.

César Pérez Gellida. Coleccionando muertos

También en el Fórum Evolución pero en la Sala de Ensayos a las 20 horas, el escritor César Pérez Gellida (Valladolid, 1974) regresa a Burgos para presentar su última novela, ‘Nada bueno germina’ (Destino), continuación de la ganadora del 80º Premio Nadal, ‘Bajo tierra seca’. Con quince títulos en su haber, este escritor se ha consolidado como uno de los autores imprescindibles de la novela negra y thriller de las letras españolas gracias a un estilo inconfundible, un ritmo cinematográfico que no da tregua y un buen carro de cadáveres en cada novela. Gellida perdona la vida a pocos personajes.

‘Nada bueno germina’ arranca con dos de los protagonistas de ‘Bajo tierra seca’, Sebastián Costa y Antonia Monterroso, que huyen hacia delante, atravesando Jaén, Córdoba, Madrid y Valladolid con la promesa de un futuro al otro lado del Atlántico. Él, un veterano de guerra convertido en atracador; ella, una mujer forjada en la supervivencia y la ambición. Juntos forman una alianza marcada por la sed de riqueza, la desconfianza y un deseo tan intenso como peligroso. Pero las deudas con el pasado nunca quedan saldadas. En su camino han dejado cadáveres, enemigos y un rastro de sangre que otros están decididos a seguir.

El autor de ‘Memento mori’ presentará su nueva novela, ‘La piel de una gota’, el 15 de septiembre dentro del festival Blacklladolid, cita literaria que organiza junto a Dolores Redondo en la capital del Pisuerga. Seguro que en pocos meses el escritor pucelano se deja caer de nuevo por Burgos para encontrarse con los ‘gellidistas’ y presentarles este título. Por el momento, estará en la Feria del Libro con ‘Nada bueno germina’.

Un programa que va más allá de los grandes escritores

Además de una completísima programación adulta, juvenil e infantil y de la gran presencia del cómic, la Feria del Libro de Burgos 2026 ha confeccionado una enorme relación de actividades para todos los públicos y gustos más allá de presentaciones de libros.

Una mesa sobre la Guerra Civil con Gutmaro Gómez Bravo, José Ángel Mañas y Miguel Ángel Santamarina (29 de mayo), una conferencia sobre eclipses de sol con Juan José Martínez Mayoral (sábado 30), rutas botánicas con la Fundación Oxígeno (31 de junio), una mesa redonda sobre 100 años de arquitectura en Burgos con Javier Achirica Vidal, Arturo González de la Fuente, Enrique Jerez Abajo y Jairo Rodríguez Andrés (2 de junio), la actividad ‘Lectura fácil ¿es tan fácil?’ con Victoria Hombría y Selva Delgado en colaboración con Aspanias (3 de junio), la gymkana literaria ‘El enigma del Faraón’, organizada por la Asociación de Profesionales de Bibliotecas de Burgos (3 de junio), la lectura de ‘El libro de la selva’ con Down Burgos (5 de junio), el coloquio ‘Y todo es poesía’ con Alejandro Garmón, Jimena G. Labrador y Victoria Hombría y moderado por Javier Gil y, para finalizar la Feria, ‘Burgos-Jerez: La conexión poética’, una cata + literatura + música con Paco Berciano y Jorge Pisa, El Boli.

Y, como en anteriores ediciones, los autores burgaleses que han publicado en este curso se encontrarán con los lectores durante los sábados y domingos en la caseta de firmas de la Feria, donde dedicarán ejemplares de sus obras por la mañana y por la tarde.