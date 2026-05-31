Un puente hacia el mundo árabe

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El burgalés Fernando Pérez del Río, profesor del Área de Psicología Social de la Universidad de Burgos (UBU), lanzó el pasado 14 de mayo ‘Tratado sobre la mentalidad árabe: Disertación desde las ciencias sociales sobre la cultura árabe y sus formas de pensar’, un libro con el que invita al lector a adentrarse en las claves históricas, culturales y religiosas que han moldeado el mundo árabe a lo largo de los siglos.

La obra, en la que ha trabajado durante más de tres años, pone el foco en el papel central que el Islam ha desempeñado en la configuración de esta identidad cultural y busca “tender puentes” entre ambas sociedades desde el conocimiento mutuo. Para ello, se apoya en las ciencias sociales (la historia, la psicología, la sociología y el estudio etnográfico), y ofrece al lector un análisis que le ayude a comprender la forma de pensar y de vivir de la conocida como “cultura del desierto”.

Del Río explica que la idea de este libro surgió a raíz de su matrimonio con una mujer egipcia y su interés por conocer más acerca de la cultura árabe: “Cuando empecé a estudiar árabe, me di cuenta de que no había libros que explicasen las cosas cotidianas de su día a día”. Los libros que había hasta el momento estaban más centrados en la religión o la historia, pero no tanto sobre sus tradiciones o costumbres.

“Ellos conocen mucho sobre nosotros”, afirma el autor, sin embargo, no ocurre lo mismo a la inversa. Y por ello, considera que un libro como este puede resultar muy interesante para la sociedad española, porque les permitirá conocer más sobre esta cultura.

En este sentido, considera que en nuestro país existe un interés limitado por profundizar en el idioma y la cultura de los países árabes, más allá de ciertos ámbitos concretos como pueden ser la historia o el arte. Este desconocimiento dificulta una comprensión más completa de sus costumbres y formas de vida, y considera que este libro puede ayudar precisamente a “tender puentes”.

La elaboración del libro se basó principalmente en años de conversaciones y entrevistas con personas de distintos contextos. Fue recogiendo así ideas, experiencias y formas de pensar que le fue trasladando la gente, que compartía con él detalles de su vida cotidiana. Todo esto le ayudó a la hora de construir una visión más directa sobre la cultura árabe. Un trabajo de recopilación que, aunque supuso varios años de trabajo, fue clave a la hora de dar forma al libro.

Entre los aspectos que recoge en el libro, el autor también destaca algunas cuestiones culturales que más le llamaron la atención durante su experiencia. Una de ellas es la forma de entender los matrimonios, que en muchos casos no se basan en el enamoramiento, sino en acuerdos entre las familias o estructuras sociales.

También le resultan significativos los roles familiares, y las diferencias entre hombres y mujeres en cuestiones económicas y familiares. En este punto, señala que le sorprendió mucho descubrir que, en caso de divorcio, el cuidado de los hijos no recae en el marido.

Con este tratado, Fernando Pérez del Río propone una mirada más cercana y comprensible sobre la cultura y la vida cotidiana de las sociedades árabes, centrándose en experiencias reales y en la forma de entender el día a día. El libro se imprimió, diseñó y maquetó en El Cairo, con la editorial Madami El Cairo y puede adquirirse en España a través de Amazon.