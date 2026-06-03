Pedro Simón: «Me gusta que mis libros te lean, más que tú los leas»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Como otras tantas grandes plumas de las letras españolas, Pedro Simón (Madrid, 1971) también se está convirtiendo en un clásico en Burgos. Y que continúe. El escritor y reportero de El Mundo vuelve a la capital de Arlanzón con su cuarta novela, 'Lo inesperado' (Espasa), un título que sigue la línea de su exitosa Trilogía de la Familia ('Los ingratos', 'Los incomprendidos' y 'Los siguientes'). Historias de gente corriente que nos apelan a todos y por todo. Historias que ensalzan la poética de lo cotidiano.

El autor de Carabanchel visita esta tarde la Feria del Libro burgalesa para presentar su última obra a partir de las 19:15 horas en la Sala Polisón del Teatro Principal. Estará acompañado en el acto por el periodista Martín G. Barbadillo.

Para Pedro Simón es muy difícil desvincular su vocación periodística de su pasión literaria. Ambas se retroalimentan y beben de la misma fuente: la más cercana y pura realidad. «A mí lo que me enseña el periodismo es que daría pie que a novelas que nadie creería. A veces te encuentras vidas verdaderamente increíbles...», revela. «'Lo inesperado' nace de una anécdota. Iba paseando con mi amigo Pedrito, que tiene 80 años y fue profesor mío de Literatura en COU, y vimos salir de un centro de mayores a un hombre y a una mujer cogidos de la mano. Le dije, yo alucino con esta gente que lleva cincuenta años juntos o más y todavía van como enamorados. Y me dijo Pedrito, calla, calla, que estos llevan tres años», ríe.

Este suceso le hizo pensar mucho al escritor. «Decidí escribir una novela que hable del paso del tiempo como algo bueno. A diferencia de 'Los siguientes', que era algo malo. Creo que 'Lo inesperado' es la más luminosa de mis historias», asevera.

Uno de los temas que atraviesa la narrativa de Pedro Simón son los conflictos pero también los afectos generacionales. Los cuidados de mayores a pequeños y los cuidados de adultos a mayores siempre aparecen en las páginas de su obra. «A mí me gusta hablar de los cuidados en clave luminosa y reconciliadora. Como decía el poeta Joan Margarit, cuando cuidaba a su hija Joana, cuidar a quien se quiere no es un sacrificio sino una extraña forma de privilegio. Hay algo de eso en 'Los siguientes', pero hay muchísimo de eso en 'Lo inesperado'».

La nueva novela del escritor y periodista madrileño es, de nuevo, un puzle de personajes y voces en primera persona que se van entrelazando. «Incluso hay voces de niños, que eso descomprime la historia. Creo que está atravesada de amores que van de arriba a abajo y de abajo arriba. También habla de las segundas oportunidades y de la importancia de la pasión, de cómo nos salvan de la rutina diaria», apunta.

En la novela nos topamos con dos familias, «dos formas de estar en el mundo, de afrontar la pérdida, la enfermedad y el paso del tiempo». Por un lado están la familia de Dolores, Andrés, Lola y Lucas. Tras la muerte de Lola, presente desde la ausencia, se alza la idea del amor que no desaparece, sino que se transforma en memoria, hábito y ausencia. Por otro, está el clan de Luisa, Juan, Joaquín y Vera, marcados por un accidente y la ausencia que genera. «En mis novelas no hay gente muy extraordinaria en el sentido vivencial o biográfico, sino que son gente intercambiable con cualquiera que se acerque a leer. Me gusta que mis libros te lean, más que tú los leas», señala.

Los personajes de 'Lo inesperado' viven en un barrio de la periferia de Madrid, algo que también influye en sus vidas como un peso geográfico que determina algunos aspectos de sus vidas. «Creo que casi siempre hay un discurso hegemónico que se escribe desde el centro. Y cuando te acercas a las periferias ves unas ejemplaridades desconocidas. Periferia es la mala salud, la privación de libertad, la desigualdad económica, la gente que ha sufrido violencia, el desempleo... Es algo que me viene del reporterismo y siempre lo tengo presente en mis novelas», indica.

'Lo inesperado' toca los grandes temas del ser humano a ras de suelo, con historias mínimas protagonizadas por gentes humanamente máximas. El amor «como forma de resistencia», el azar, el paso del tiempo, la fragilidad de la vida, el duelo y la memoria... «Ahí nos encontramos todos, nadie se libra en su vida de pasar por ahí. Por eso también pienso que los libros, más que para entretener, están para acompañar», concluye.