Feria del Libro 2026
Estos son los escritores que protagonizan el 'superjueves' de la Feria del Libro de Burgos
Los autores Hans Laguna, Pedro Simón, Fernando Aramburu, Moisés Pascual Pozas, María Oruña y Manuel Vilas pasarán esta jueves, 4 de junio, con sus últimas obras por los diferentes espacios de cita librera
La Feria del Libro de Burgos 2026 encara su recta final. Pero todavía quedan muchas actividades y otros actos que disfrutar en estos días de caliente primavera que estamos pasando. Si el miércoles, 3 de junio, visitaron la feria dos de los grandes autores de las letras españolas, Leonardo Padura y Sergio del Molino, los que este jueves arriban a las orillas del Arlanzón no les van a la zaga. Tomen nota.
Hans Laguna presenta 'Yo siendo yo'
El sociólogo y músico Hans Laguna llega a Burgos con su libro 'Yo siendo yo. El teatro de la autenticidad en las estrellas del pop' (Anagrama), del que charlará con el diseñador y podcaster Caín Santamaría en el Salón Rojo del Teatro Principal a las 19 horas. Este acto se realiza en colaboración con el Festival Tribu.
En la era del marketing personal, la autenticidad se ha convertido en uno de los activos más valiosos para cualquier estrella del pop. Convertidos en empresarios de sus propias marcas, los cantantes necesitan algo más que talento: tienen que construir una personalidad que se perciba como verdadera y genuina.
En la era del marketing personal, la autenticidad se ha convertido en uno de los activos más valiosos para cualquier estrella del pop. Convertidos en empresarios de sus propias marcas, los cantantes necesitan algo más que talento: tienen que construir una personalidad que se perciba como verdadera y genuina.
Pedro Simón presenta 'Lo inesperado'
El escritor y reportero de El Mundo sigue indagando en su narrativa el universo de la familia y los afectos. Presentará 'Lo inesperado' (Espasa) en la Sala Polisón del Teatro Principal a las 19:15 horas acompañado por el periodista Martín G. Barbadillo.
Aquí, la entrevista completa a Pedro Simón.
Aquí, la entrevista completa a Pedro Simón.
Fernando Aramburu presenta 'Maite'
El autor donostiarra continúa con sus serie 'Gentes vascas' con 'Maite' (Tusquets). La presentación de la novela será en la Sala de Congresos del Fórum Evolución a las 19:30 horas y está conducida por la periodista Angélica González.
Aquí, la entrevista completa a Fernando Aramburu.
Aquí, la entrevista completa a Fernando Aramburu.
Moisés Pascual Pozas presenta 'El viento me cuenta cosas'
El novelista de Santibáñez Zarzaguda llega a la Feria de Libro con su nueva novela, 'El viento me cuenta cosas' (Valnera). Charlará sobre ella en la carpa pequeña del Espolón a las 19:30 horas con el escritor Francisco Castaño y el director del Museo de Burgos, Luis Araus.
Aquí, la entrevista completa a Moisés Pascual Pozas.
Aquí, la entrevista completa a Moisés Pascual Pozas.
María Oruña presenta 'La Cámara de las Maravillas'
La autora viguesa llega a la Feria del Libro de Burgos con nueva novela, recién publicada, que lleva el título de 'La Cámara de las Maravillas' (Plaza & Janés). Conversará sobre ella con la periodista Nieves López Vallejo a las 20 horas en la carpa grande del Espolón.
En el majestuoso Palacio Dorado, situado en el centro de Madrid, lo más selecto del mundo del arte se ha reunido para la inauguración de Pentimento, un museo que muestra reproducciones de obras de arte icónicas en el contexto donde se exhibieron por primera vez. Amanda Mendoza, la anfitriona, observa con desconfianza a uno de los invitados: el enigmático Dimas Chevalier, el ladrón de guante blanco más famoso de Europa, que, tras unos años en la cárcel, asegura que se ha reformado por completo. Mientras, una figura oscura salta ágilmente por el tejado del palacio para entrar en la Cámara de las Maravillas, un lugar en el que la familia Mendoza guarda los más fascinantes tesoros. Pero, cuando el asaltante trata de escapar con el botín, cae fulminado sin motivo aparente.
En el majestuoso Palacio Dorado, situado en el centro de Madrid, lo más selecto del mundo del arte se ha reunido para la inauguración de Pentimento, un museo que muestra reproducciones de obras de arte icónicas en el contexto donde se exhibieron por primera vez. Amanda Mendoza, la anfitriona, observa con desconfianza a uno de los invitados: el enigmático Dimas Chevalier, el ladrón de guante blanco más famoso de Europa, que, tras unos años en la cárcel, asegura que se ha reformado por completo. Mientras, una figura oscura salta ágilmente por el tejado del palacio para entrar en la Cámara de las Maravillas, un lugar en el que la familia Mendoza guarda los más fascinantes tesoros. Pero, cuando el asaltante trata de escapar con el botín, cae fulminado sin motivo aparente.
Manuel Vilas presenta 'Islandia'
El autor aragonés vuelve a la feria burgalesa con su última obra, 'Islandia' (Destino), que presentará en el Salón Rojo del Teatro Principal a las 20 horas junto a la periodista Eneka Moreno.
«Ya no estoy enamorada de ti.» Con esta frase, Ada acaba de manera inesperada una relación de más de once años. Este es el arranque de la historia de un amor que llega a su final y que cambia el rumbo de los acontecimientos en la vida del protagonista de 'Islandia'. La novela aborda desde una perspectiva única e inédita hasta la fecha en nuestra literatura uno de los grandes temas: el fin del amor.
«Ya no estoy enamorada de ti.» Con esta frase, Ada acaba de manera inesperada una relación de más de once años. Este es el arranque de la historia de un amor que llega a su final y que cambia el rumbo de los acontecimientos en la vida del protagonista de 'Islandia'. La novela aborda desde una perspectiva única e inédita hasta la fecha en nuestra literatura uno de los grandes temas: el fin del amor.