Burgos programa música, danza, teatro y folclore para los meses de julio y agosto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos presentó hoy su programación cultural para los meses de julio y agosto, una agenda que incluye conciertos, danza, teatro, folclore internacional, rutas teatralizadas y exposiciones en distintos espacios de la ciudad. La oferta arrancará tras la celebración de las fiestas de San Pedro y San Pablo y se desarrollará durante todo el verano.

Entre las primeras citas destaca el concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dentro del ciclo ‘Plazas Sinfónicas’, previsto para el 10 de julio en la Plaza de San Juan. Ese mismo fin de semana se celebrará una nueva edición del Zurbarán Rock, uno de los principales encuentros dedicados al rock de la ciudad.

La programación incorpora también el XIX Burgos International Music Festival (BIMF), que tendrá lugar entre el 9 y el 18 de julio y reunirá a intérpretes y jóvenes talentos internacionales en una serie de conciertos, conferencias y actividades formativas repartidas por distintos escenarios de la capital burgalesa.

La danza ocupará igualmente un lugar destacado con la celebración del XXV Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, que se desarrollará del 22 al 24 de julio en el Teatro Principal. El certamen alcanza su vigésimo quinta edición consolidado como una de las principales citas de la creación coreográfica contemporánea.

Por su parte, el 48º Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos acercará entre los días 14 y 18 de julio las tradiciones culturales y artísticas de distintos países a través de actuaciones y exhibiciones abiertas al público.

Durante el mes de agosto continuará la actividad musical con el VIII Ciclo de Conciertos de Verano ‘Música en el Museo del Retablo’, que se celebrará en la iglesia de San Esteban con la participación de intérpretes nacionales e internacionales.

La programación se completará con los conciertos de verano de la Banda Ciudad de Burgos en la Plaza del Rey San Fernando, rutas teatralizadas por el casco histórico y visitas escenificadas al Teatro Principal. Además, varios espacios culturales de la ciudad acogerán exposiciones temporales, entre ellas una muestra dedicada a los 25 años del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York.

Con esta programación, el Ayuntamiento busca reforzar la actividad cultural durante los meses estivales y ampliar la oferta dirigida tanto a los ciudadanos como a los visitantes que llegan a la capital burgalesa durante el verano.