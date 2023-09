Encinas: "Con 22 rebotes perdidos es un milagro ganar un partido de baloncesto"

Redacción Burgos

"No puede ser que si metemos nos ponemos a defender y si no metemos, pues no defendemos, porque estamos a ver si metemos". Defensa y "dureza", son los ingredientes que Lolo Encinas echó de menos en la victoria del San Pablo ante un Tizona más trabajado y conjuntado.

"Con 22 rebotes perdidos es un milagro ganar un partido de baloncesto", razonaba Encinas quien en cuanto al rendimiento del equipo en el partido, señaló que aún tienen mucho trabajo por delante. "Tengo 11 jugadores y no hay ninguna estrella, pero tengo 11 jugadores cojonudos, el 12 es la afición. Esto les van a empujar, los 11 tienen que jugar al 100%, había un rato que no hemos jugado, hemos jugado con miedo", sentenciaba Encinas que también enfatizó que no busca una sola estrella en el equipo, sino que todos los jugadores deben contribuir al máximo en cada partido.

Subrayó, además, la necesidad de que los jugadores se conozcan mejor y adquieran automatismos en el juego.

Además, el entrenador elogió la actuación de Jonathan Kasibabu, a pesar de algunas faltas cometidas, y ponderó su actividad y capacidad para cambiar un partido desde la defensa.

"Necesitamos gente así, que se meta más gente así, yo mi defensa no vale dos, necesito a cinco", remachó Encinas.