Nuevo reto para el Grupo Ureta Tizona Burgos lejos de El Plantío

El Grupo Ureta Tizona Burgos encara la undécima jornada de la LEB Oro. El equipo burgalés vuelve a jugar fuera de casa, lo hará este domingo, a las 18.30 horas, en el polideportivo Javier Imbroda, ante el Melilla Ciudad del Deporte después de su victoria en la cancha del Orense.

A pesar de jugar fuera de casa, los de Diego Ocampo se hicieron con la victoria en una muy buena segunda parte. El encuentro llegó al descanso con una mínima ventaja de 2 puntos para los de Ocampo, pero en el tercero llegaron a tener 13 de diferencia. Con esta victoria, el conjunto de Castilla y León suma 7 partidos ganados por 3 perdidos en lo que va de temporada. Este balance les emplaza en un cuádruple empate junto con Leyma Coruña, Guuk Gipuzkoa Basket y UEMC Real Valladolid Baloncesto, entre la tercera y la sexta plaza.

Además, de los 5 partidos disputados lejos de El Plantío, el Tizona ha ganado 3 de ellos, cayendo únicamente en Gipuzkoa y ante el Estudiantes. El jugador más valorado en lo que va de temporada está siendo el escolta Joe Cremo. El estadounidense firma 12,1 de valoración por partido, gracias a sus 12,1 puntos, 1,5 rebotes, 2,6 asistencias y 1,8 robos de media. Otro de los que más rendimiento ofrece está siendo Dídac Cuevas, quien aparte de sus 10,2 puntos y 2,4 rebotes, reparte 5,1 asistencias por partido (cuarta mejor marca de la liga) y lidera la LEB Oro en robos con 2,2 recuperaciones.

Por otro lado, el máximo anotador del equipo burgalés está siendo Gerard Jofresa, con 12,6 puntos por partido y unos porcentajes de 54,5% en tiros de 2 y 51,2% en triples (con un 21/41).

El entrenador del conjunto burgalés señala que el equipo está "con ganas, intentando mentalizándonos de la dificultad del partido, sabemos que es un rival característico, en una pista muy característica y debemos entender cómo va a ser el partido".

Ocampo valora la victoria en Orense, "ha sido un refuerzo positivo muy importante, porque después de perder contra Coruña estábamos un poco contrariados con algunas situaciones que dependían de nosotros y que nos metimos en controlar lo que no podemos controlar". Una victoria que indica una línea de trabajo "y no nos debemos apartar de ella porque si no no seremos competitivos en Melilla".

El Melilla es un rival que "genera mucho juego desde el pick and roll, que sabe jugar muy bien con los ritmos y que utiliza la inteligencia muy bien para sacar faltas, para saber dónde está la ventaja y defensivamente sabe optimizar muy bien sus recursos, por eso debemos mentalizarnos muy bien individualmente para saber qué hace cada uno para ser competitivos".

El Melilla Ciudad del Deporte está en la situación contraria al Tizona, con 3 victorias y 7 derrotas en lo que va de temporada. Los de Rafa Monclova vienen de caer ante Grupo Alega Cantabria por 75-69, aunque llegaban a ese partido tras vencer a Rioverde Clavijo en Logroño.

Curiosamente, el equipo de la ciudad autónoma aún no conoce la victoria en su pabellón, ya que ha caído ante Baloncesto Fuenlabrada (65-87), Real Betis Baloncesto (83-87), HLA Alicante (69-73) y Longevida San Pablo (79-92).

Con estos resultados, el Melilla está emplazado en la decimocuarta posición de la tabla, en un triple empate con el Fuenlabrada y Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

El hombre que mejores números está haciendo en los 6 partidos que ha disputado con Melilla es Óscar Alvarado. El base promedia 17,7 de valoración, liderando además la LEB Oro en asistencias con una media de 7,5 pases de canasta. Otros jugadores destacados están siendo el ala-pívot americano Hasan Varence, con 12,9 de valoración (8,8 puntos y 8,4 rebotes) y el pívot haitiano Marc-Eddy Norelia, con 12,8 de valoración (11,4 puntos, 5,1 rebotes y 1,2 asistencias).

Ocampo señala que es un equipo que "juega al ritmo que cree más oportuno y en eso tienen mucho que ver el entrenador y los jugadores, por lo que por eso digo que la dificultad es alta y nosotros debemos hacer un buen trabajo previo para llegar bien al partido".

Durante la pretemporada, ambos conjuntos se vieron las caras en El Plantío. En esa ocasión, fue el equipo melillense el que se hizo con la victoria por 81-85 tras un partido igualado marcado por las alternancias en el marcador. Tras haber recuperado una desventaja de 7 puntos al descanso, el Tizona arrancó el último cuarto por delante (59-57). En los instantes finales, el acierto de Melilla desde la línea de triple y la de tiros libres decantó la balanza para su lado.