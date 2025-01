Mario Aparicio mantiene el maillot amarillo en Sharjah tras la contrarreloj

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Mario Aparicio conserva en su poder el maillot amarillo del Tour de Sharjah después de la disputa de la contrarreloj individual. El arandino del Burgos Burpellet BH continúa al frente de la clasificación general por tan solo un segundo de diferencia sobre el veterano Rein Taaramäe.

El corredor morado completó los 11 kilómetros de esfuerzo contra el crono en un tiempo de 13’42”, acabando en 11º puesto, justo por delante de sus compañeros Jambaljamts Sainbayar (12º) y George Jackson (13º). El mejor de los morados fue Ángel Fuentes, que con un tiempo de 13’33” logró la quinta posición de la etapa, a solo nueve segundos del ganador.

El burgalés, que ya fue cuarto en la contrarreloj de la pasada edición, escala de esta forma a la 10ª posición de la general. El Burgos Burpellet BH cuenta de esta forma con cuatro corredores entre los diez primeros puestos, con Sainbayar en quinto lugar, Josh Burnett en el noveno y el propio Aparicio liderando. El recorrido de la contrarreloj, bastante llano y destinado a especialistas puros, tuvo el condicionante del viento, que sopló en contra en la parte final, así como el hecho de disputarse sobre bicicletas convencionales por motivos logísticos.

Ángel Fuentes dijo sentirse “muy contento con el trabajo del equipo estos días. La victoria de Mario el primer día nos dio un gran impulso y una gran motivación. Ayer fue un día de gran trabajo, sobre todo para Rodrigo y para mí, que fuimos todo el día tirando. Hoy veníamos con idea de disputar la crono".

Recordaba que "el año pasado ya estuve cerca con ese cuarto puesto. Quizás se ha notado un pelín el cansancio de ayer, pero la verdad es que me he encontrado bien. La contrarreloj era plana, pero la parte final era más importante que la ida, porque pegaba el viento más de cara y picaba un poco para arriba, así que había que guardar fuerzas. Creo que en los últimos tres kilómetros he notado algo de fatiga después del día de ayer, pero he hecho un quinto puesto. Muy contentos de mantener también el amarillo.

Explicaba que "mañana tenemos que intentar rematar la vuelta, controlando la carrera y dejando a Aparicio bien situado en el puerto final. Así que seguiremos trabajando”.

El Tour de Sharjah vivirá este lunes su cuarta etapa, la última con un final en alto. Mario Aparicio deberá defender su maillot amarillo en la subida a Al Suhub Mountain en Khor Fakkan (6 km al 8,5%). Un lugar de inmejorable recuerdo para el arandino, puesto que allí logró hace un año su primera victoria como profesional en esta misma carrera. Una jornada en la que el Burgos Burpellet BH tomará de nuevo el mando del pelotón en favor del líder de la carrera en un terreno nada sencillo. Serán 133 kilómetros con hasta cinco subidas de montaña, tres de ellas muy próximas a la salida en Al-Fujayrah, que ayudarán a conformar la escapada.