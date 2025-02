Michu aprieta las tuercas a los jugadores del Burgos CF: «Estamos en una situación muy jodida»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La «máxima responsabilidad» de que el Burgos Club de Fútbol continúe en la cuerda floja, mirando de reojo el descenso, recae sobre Miguel Pérez Cuesta 'Michu'. Él mismo lo reconoce, lo asume y es consciente de que el equipo tiene un «calendario difícil» por delante. Y aunque sabe de sobra que «estamos en una situación muy jodida», no duda en apretar las tuercas a una plantilla que, hasta ahora, ni de lejos se aproxima al nivel demostrado durante la temporada pasada.

Una vez cerrado el mercado invernal de fichajes, marcado por la juventud frente a la veteranía que tanto ansiaba Luis Miguel Ramis para afrontar con mayores garantías la segunda vuelta, 'Michu' se muestra satisfecho dadas las circunstancias. Hacía falta, en su opinión, «agitar el árbol porque no se están cumpliendo las expectativas». Ahora bien, nadie tiene el puesto asegurado porque existe una «competencia interna brutal» y los jugadores del filial siguen «empujando».

En esta suerte de 'borrón y cuenta nueva', el director deportivo del Burgos CF exige «rendimiento inmediato» a toda la plantilla. Desde ya, por supuesto, para vencer este domingo al Racing de Santander, «líder indiscutible y en solitario» de la categoría, en El Plantío. Porque la permanencia pasa, básicamente, por ganar en casa y rascar el mayor número de puntos fuera.

No queda otra que «espabilar» y cualquier jugador «va a tener que convencernos incluso para participar en el entrenamiento de mañana». Todos sin excepción, desde estrellas como Curro Sánchez -«no está haciendo mala temporada, pero no está rindiendo»- hasta los chavales del filial que luchan por hacerse un hueco en el once titular. Ganar sí o sí. Esa es la máxima a seguir. Y con el Racing como primera prueba de fuego, el objetivo es que los rivales comprueben desde el arranque de cada partido cómo el Burgos les va «mordiendo el alma».

«Me cuesta dormir por las noches porque veo riesgo de descender», reconoce Michu a sabiendas de que los futbolistas también están «jodidos». Por eso pide un plus de intensidad y un mejor manejo de los tiempos, pues de nada sirve completar buenas primeras partes si luego se pierde, contra el Sporting de Gijón, por «dos balones parados».

Queda aún Liga por delante, pero «no es lo mismo terminar decimosexto que noveno». La permanencia se ha convertido en una obsesión para 'Michu', autocrítico consigo mismo pero también con una plantilla en la que «ahora mismo nadie se merece la renovación» salvo Kévin Appin, cuya grave lesión le obligó a decir adiós a la temporada sin posibilidad de sacar su mejor versión.

Si se materializa la salvación, con la cabeza alta a poder ser, 'Michu' estaría encantado de seguir al frente de la dirección deportiva. No en vano, le preguntará al presidente, Marcelo Figoli, si considera que debe continuar. En caso de que el empresario argentino le conminase a hacer las maletas, tampoco tendría «ningún problema» porque entendería que el Burgos CF no cumplido con lo que se esperaba.