El Grupo Ureta Tizona Burgos no puede con Oviedo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ireta Tizona Burgos vio frenada su racha de tres victorias consecutivas y cayó en 'el Fortín de Pumarín', donde, tras un primer cuarto igualado, Alimerka Oviedo Baloncesto fue siempre por delante en el marcador, abriendo la brecha en ell inicio del tercer cuarto hasta los 10 puntos, una renta que supieron gestionar hasta el final.

Alimerka Oviedo Baloncesto trató de hacerse fuerte en la zona desde el pitido inicial pero, aunque dificultó las penetraciones de los burgaleses, no encontró la manera de frenar a Thiam, que ponía el 2-4 en el minuto 2. Los de Salva Camps tampoco abandonaban sus labores defensivas, aunque el equipo local se mostraba más efectivo en el rebote ofensivo y muy agresivo en ataque, forzando las personales de su rival y aprovechando los tiros libres para mantener el encuentro igualado (5-4). Apretaban los asturianos, que conseguían cortar el juego interior de Grupo Ureta Tizona Burgos. Los visitantes sufrían, y hasta el minuto 4 solo conseguían anotar un triple. Mientras. Oviedo aprovechaba el contraataque para abrir una brecha de 4 puntos (11-7). Díaz y un triple de Rodríguez sacaban a los burgaleses del atolladero y le daban la vuelta al marcador (11-12, minuto 5). Los de Salva Camps parecían haber encontrado el camino y se sacudían la presión del rival y Jones, de tres, ponía el 11-15. No conseguian los visitantes romper el partido, aunque si irse con ventaja en el marcador al final del primer cuarto (23-26).

Ya en el inicio del segundo cuarto, sin embargo, Cosialls ponía el 26-26 y la igualdad se adueñaba también de la pista y el intercambio de canastas y las alternancias en el marcador se sucedía hasta el minuto 14, al que se llegaba con 39-38. Entonces, dos tiros libres anotados por Alimerka Oviedo y un ataque nefasto de los burgaleses, que tras varios fallos y rebotes acababan perdiendo el balón y facilitando el contraataque local, culminaba con un triple de los asturianos, que se iban hasta los 6 puntos de renta (44-38, minuto 17).

Simeunovic daba aire a los visitantes desde el exterior, pero los ovetenses continuaban forzando las personales del rival y aprovechando los tiros libres para mantener la brecha. La zona local se le estaba atragantando a los de Salva Camps, pero un nuevo triple, esta vez de Soluade, encedía las alarmas en las filas locales con el 46-44. Paraba el partido el técnico de Alimerka Oviedo a 2´20 para el descanso. Una vez más, reaccionaban los asturianos a base de tiros libres y al acierto de Cosialls, y a un minuto para el final del cuarto era Camps el que paraba el partido en busca de una solución, con los suyos de nuevo 6 puntos abajo (50-44). No conseguía su objetivo el técnico de grupo Ureta Tizona Burgos, que veía como los locales ampliaban distancias para colocar una máxima de +8 al final del segundo cuarto (52-44).

Comenzaba le tercer cuarto con Grupo Ureta Tizona Burgos tratando de apretar los dientes en ataque, mientras Keita rompía la sequía anotadora de los visitantes. La zona burgalesa parecía funcionar, pero le costaba a los de Salva Camps llegar a las ayudas y dos triples consecutivos de permitían a Alimerka Oviedo poner el 58-48 en el luminoso cuando se cumplía el minuto 22 de partido. Lo intentaron todo los castellano leoneses, pero no conseguían meterse en el partido y mediado el cuarto el conjunto local ganaba ya de 13 puntos, obligando a Salva Camps a pedir un nuevo tiempo muerto (66-53). Aún puso Martí, a la vuelta, el 68-53 en el luminoso. No conseguían los visitantes sentirse cómodos en la pista y solo en la recta final del cuarto conseguían frenar all rival y, de la mano de Thiam y Seoane, recortar diferencias hasta dejarlas en 10 puntos para afrontar el último cuarto (73-63).

Los últimos diez minutos se iniciaban con los burgaleses metiendo toda la carne en el asador y tratando de crecer desde atrás. Conseguían, al menos, los de Camps, evitar que el rival abriese más la brecha (83-73 minuto 35). Apretaba Grupo Ureta Tizona Burgos y, tras una pérdida de balón de los locales, Rodríguez firmaba un triple que le daba aire a los suyos (83-78). Paraba el partido el técnico local a 4 minutos para el final. Conseguía el entrenador local que los suyos recuperasen la calma y el control del partido para frenar la reacción de los visitantes y volver a poner tierra de por medio (89-80). Le tocaba a Camps parar el partido a falta de 2´24 para el final. Pero a la vuelta, una nueva pérdida de balón de los burgaleses permitía a Menuge irse en velocidad y firmar un triple que dejaba el encuentro prácticamente sentenciado (92-80). Y por sí había dudas, nueva pérdida de balón de los burgaleses y canasta ahora de Sanz para poner el 94-80 en el marcador a 1´41 para la conclusión.

No hubo más historia y, aunque Grupo Ureta Tizona Burgos intentó por todos los medios maquillar, al menos, el resultado, tampoco eso consiguió.

ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 98-84

Alimerka Oviedo Baloncesto: Nweke (7), Ribau, Duscak (12), Martí (10), Lobaco (7). También jugaron: Valinotti (8), Menuge (13), López, Sanz (9), Langarita (21), Cosialls (11).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Rodríguez (12), De Souza (9), Vila (4), Thiam (16), Jones (12). También jugaron: Lobo (2), Keita (8), Soluade (5), Simeunovic (3), Seoane (9), Díaz (4).

PARCIALES

Primer Cuarto: 23-26

Segundo Cuarto: 29-18 (52-44)

Tercer Cuarto: 21-19 (73-63)

Cuarto Cuarto: 25-21

ÁRBITROS: Carlos Javier García León (Colegio castellano manchego), Asier Quintas Álvarez (Colegio vasco) y Héctor Sanhermelando García (Colegio valenciano).

ELIMINADOS: Duskac; Soluade, Thiam.

PABELLÓN: Municipal de Pumarín.