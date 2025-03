El Grupo Ureta Tizona Burgos no quiere sorpresas en Castellón

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos quiere seguir con la racha de dos victorias consecutivas en su visita al Castellón, este viernes, a las 20.45 horas. El conjunto de Salva Camps llega a este partido en una buena racha, especialmente en el juego e intensidad defensiva.

Para los de Salva Camps, la racha es de 2 victorias en los últimos 3 partidos, y la única derrota llegó en el derbi burgalés, en un partido en el que el Tizona dio la cara los 40 minutos, exhibiendo un gran trabajo en ambos lados de la pista para el 77-73.

Las victorias llegaron primeramente ante el CB Naturavia Morón (97-73) y luego, en el último partido disputado, ante el Flexicar Fuenlabrada (100-80).

En el partido ante los madrileños, el Tizona completó una de las mejores actuaciones de la temporada, venciendo por 20 puntos al tercer clasificado de la liga, gracias al despliegue defensivo, que permitió muchas canastas al contraataque.

Además, como ha ocurrido en las victorias azulonas, destacó el juego de equipo, con 4 jugadores en dobles dígitos de anotación (Caio Pacheco, Ramón Vilà, Đole Simeunović y Lance Jones), y 5 en valoración, siendo los mismos junto con Jacobo Díaz.

El entrenador del equipo burgalés, ante una semana más corta, "con el tiempo que nos da el calendario y hemos tenido la suerte de poder entrenar con casis todos", avisa de que, junto al largo desplazamiento, el "rival a que nos enfrentamos ya nos ganó aquí". El Castellón, pese a que lleva nueve partidos seguidos sin ganar "no tenemos que mirar eso", hay que "tener presente el partido de casa, cómo nos hicieron daño". Y los resultados es "circunstancial, no quiere decir que no hayan competido estos partidos". De hecho, "contra Estudiantes perdieron en el último minuto".

Ayoze no estará con una plantilla con algún jugador con algún problema pero sin que sea un obstáculo para estar este viernes. No está siendo una campaña sencilla para el equipo entrenado por Frederic Castelló, y más aún en este tramo de la temporada. El conjunto castellonense acumula 9 derrotas de forma consecutiva, lo que además le ha llevado a ocupar posiciones de descenso en la penúltima plaza, con un balance de 7-18.

En su último partido cayeron en tierras asturianas ante el Alimerka Oviedo (87-76), aunque fueron capaces de llevar el ritmo del partido en el primer cuarto, llegando a ir 11-20 (para acabar 20-24).

También dieron la cara en su último partido en Castellón, donde perdieron por un ajustado 85-89 ante el segundo clasificado de Primera FEB, el Movistar Estudiantes, contra quien de hecho ganaron los dos primeros parciales por 33-29 y 17-15 respectivamente.

Si en algo se parecen el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Amics Castelló es en el estilo de juego, siendo los dos conjuntos que más rápido juegan de la liga con un ritmo promedio de 77,7 y 77,5 posesiones por partido.

Además, el conjunto castellonense destaca por su porcentaje en rebotes, siendo el sexto con mejor registro de capturas con un 51,6%; y en pases de canasta, con la quinta mejor marca con un 55,1% de porcentaje de asistencias.

En cuanto a nombres, el más destacado es Jalen Tate, con 14,5 puntos y 15,6 de valoración en la temporada. Los otros con mejores números son el pívot senegalés Abdoulaye Ngom (10,7 de valoración) y el incombustible Eric Stutz (9,6 de valoración).