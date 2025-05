El Silbö San Pablo Burgos quiere pulverizar otro récord

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Silbö San Pablo Burgos visitará a Hestia Menorca, este sábado, a las 19:30 horas, en el Pavelló Menorca para afrontar su último encuentro a domicilio de la Primera FEB. El equipo que dirige Bruno Savignani buscará una victoria con la que establecer un nuevo récord histórico del mejor balance de resultados de la competición y lo hará en un duelo de exigencia frente a un cuadro balear que se encuentra inmerso en la lucha por la permanencia.

El entrenador de los castellanos habló en la rueda de prensa previa de la intención de mantener el pulso a la Primera FEB en estas jornadas de desenlace liguero: "Por respeto a nosotros mismos, a la camiseta que vestimos, a nuestra afición, y más allá que esto, por respeto al campeonato y a la competición, que se juega todavía mucho".

Consciente de la dificultad que envuelve un compromiso frente a un equipo que está peleando por la salvación, Savignani recalcó: "El equipo ha demostrado que cada partido quiere ganar y se prepara para tal. Sabemos de la dificultad que va a tener el partido, que Menorca está en una situación complicada y se juega la permanencia. Tenemos respeto a todo esto y, como queremos ganar siempre, vamos a hacer un partido muy serio y lo que haga falta para intentar ganarlo".

Con su balance de 30 victorias y de 2 derrotas, los burgaleses han igualado la mejor cuenta de triunfos en el histórico de la liga y ahora quieren seguir sumando para establecer un nuevo récord con el que permanecer para siempre en el recuerdo de la Primera FEB. "Hemos marcado nuestros nombres ganando la Copa, ganando la liga con anticipación y perdiendo solamente dos partidos. Ahora tenemos esa oportunidad de poner el nombre del club todavía más arriba y marcarnos como una temporada que la gente se va a acordar siempre, nosotros también, del equipo y de las cosas que hemos hecho juntos".

La expedición del Silbö San Pablo Burgos viajará este viernes a Menorca, donde mañana afrontará un encuentro que encara con la duda de Dani Díez, sobre el que el técnico ha explicado: "Dani sintió algo en la espalda y se quedó fuera en los dos últimos entrenamientos. Hoy ha podido hacer alguna cosa. A ver cómo evoluciona hasta el partido". En cualquier caso, el madrileño viajará junto al resto de sus compañeros, que han entrenado de forma positiva esta semana y que se espera que puedan comparecer en el duelo.

El rival de los burgaleses en esta trigésima tercera jornada, Hestia Menorca, alcanza este fin de semana desde la decimosexta posición, el único puesto de descenso que queda aún por otorgar. El equipo que dirige Javier Zamora atesora un balance de 10 victorias y de 22 derrotas, envuelto en una dinámica negativa de cinco partidos perdidos de forma consecutiva.

La derrota más reciente para los menorquines se produjo frente al Alimerka Oviedo Baloncesto (75-66), en un compromiso en el que los mejores en el conjunto balear fueron Jalen Cone (29 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias para 31 créditos de valoración) y Víctor Arteaga (12 puntos y 10 rebotes para 14 créditos de valoración).

Entre sus nombres más destacados del curso, aparecen precisamente ambos jugadores: Cone sobresale en este momento como el máximo anotador de la Primera FEB (16,29 puntos por partido) y Víctor Arteaga lo hace como el décimo máximo reboteador (6 capturas de media).

Sobre la situación del rival, Bruno Savignani apuntó: "Habla mucho de la dureza de la liga este año. Entras en mala dinámica, no sacas los partidos que podrías haber sacado, fallas un tiro, pierdes un balón... Y al final la liga demuestra que hay que jugar todos los balones y todos los partidos de principio a fin. Hay otros equipos que están en la misma situación y que seguramente no querían y han hecho todo para no estar".

Para intentar repetir el signo del partido de la primera vuelta, en el que el Silbö San Pablo Burgos se impuso por 91-81, los castellanos plantean las siguientes claves: "Tenemos que intentar imponernos físicamente para que podamos controlar bien los rebotes y poder correr la pista cuando sea posible y cuando nos convenga”. Además, Savignani subrayó: "Va a ser importante la batalla del ritmo del partido".