El Recoletas Burgos Caja Rural, al asalto del título

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

No todos los días se recibe una pequeña lección magistral de uno de los mayores expertos en evolución humana del mundo, el director científico del Museo de la Evolución Humana (MEH) y uno de los 'padres' de los yacimientos de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga. Lo hizo para acoger en el MEH al Recoletas Burgos Caja Rural, que afronta este fin de semana el quinto asalto al título.

Un acontecimiento que merecía un escenario especial, en el que Arsuaga, que desveló que su abuelo fue el jugador de rugby que más veces ha sido capitán de la selección española, hizo una introducción sobre el vínculo del deporte con la biodinámica. Anécdota que completó contando que estuvo a punto de disputar las olimpiadas de Berlín y que el comienzo de la Guerra Civil lo impidió.

En lo estrictamente deportivo, el presidente del club, Manolo Vadillo, destacó, tras agradecer el recibimiento en el MEH, que es el quinto play off consecutivo por el título del equipo y es "tan importante" como el primer día.

El técnico del Recoletas Burgos Caja Rural, José Basso, explicó que el equipo afronta el partido tras una semana "bastante intensa", en la que hubo que recuperarse del varapalo de la abultada derrota ante el VRAC que, aunque era un partido que no significaba nada, afectó en parte el ánimo de la plantilla. Ahora, no obstante, "estamos muy enfocados en Cisneros" en un partido que es todo o nada, ya que quien pierde se queda fuera, no hay segunda oportunidad.

Basso destacó de Cisneros que tiene "una filosofía de enfrentar las situaciones como si no tuviera nada que perder". Se trata de un equipo atrevido que juega cada partido a gran intensidad, lo que hará que el Recoletas Burgos Caja Rural esté muy atento ante un bloque que "arriesga mucho".

Jugar en casa debe se una ventaja, no solo por el incondicional apoyo de los aficionados, que no fallan en San Amaro, sino porque una victoria garantiza que la semifinal la juegue también en casa el conjunto gualdinegro.

La única baja para este choque será la de Pablo Rascón, que señaló que ve al equipo preparado, sin nervios y con "confianza", la que da lo que se ha hecho en años anteriores. Destacó de Cisneros que "le gusta arriesgar", por lo que considera que "tendremos un poco más de presión nosotros".