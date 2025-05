José Manuel Díaz seguirá capitaneando al Burgos Burpellet BH hasta 2027

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH seguirá contando con uno de sus grandes líderes durante las dos próximas temporadas. José Manuel Díaz ha ampliado su contrato hasta finales de 2027 y cumplirá su quinta y sexta campaña en el equipo burgalés. El jienense de 30 años llegó a Burgos a mediados de 2022 y, desde entonces, se ha convertido en un pilar indispensable en las carreras montañosas y vueltas por etapas. En 2023 logró su primer triunfo como morado en el Gran Permio Torres Vedras y el pasado mes de abril estuvo cerca de repetir en las clásicas del Franco Condado. Además, se convirtió en el primer campeón de España de gravel de la historia al vencer en Santo Domingo de Silos. De esta manera, el Burgos Burpellet BH cuenta ya con once corredores con contrato para la temporada 2026.

Díaz Gallego reconoce que se encuentra muy cómodo en un equipo que es como una familia para él y donde ha forjado una gran relación con ciclistas y miembros del staff. De hecho, es todo un referente para los ciclistas más jóvenes, a quienes traslada a diario lo aprendido en estos nueve años como profesional. El ciclista de Jaén llegó al equipo morado en junio de 2022 y pronto demostró su gran nivel, haciéndose un hueco en el equipo que disputó La Vuelta. Tanto ese año como el siguiente, se mostró muy combativo en las fugas de la gran ronda española.

Durante el resto de la temporada, tuvo el rol de líder en las principales vueltas por etapas del calendario, incluidas las citas del UCI WorldTour de Cataluña y País Vasco. Su primer éxito como morado llegó en verano de 2023, cuando ganó al sprint la segunda etapa del Gran Premio Torres Vedras en Portugal. La pasada campaña, subió al podio en el Tour de Doubs, se quedó a las puertas de la victoria en la Vuelta a Asturias y logró valiosos top-10 en la Mercan’Tour Classic, la Clàssica Terres de l'Ebre, el Tour de Hainan o el Tour de Langkawi.

Aunque su mejor recuerdo fue la victoria en el primer Campeonato de España de gravel de la historia. En la cita disputada en Santo Domingo de Silos (Burgos), batió a Alejandro Valverde en un bonito mano a mano final. Ya en este 2025, José Manuel comenzó con buen pie logrando destacadas actuaciones en las generales de la Vuelta a Andalucía, la Volta a Catalunya o la Vuelta al País Vasco. Un gran estado de forma que se confirmó en las clásicas del Franco Condado, terminando segundo en la Classic Gran Besançon Doubs y tercero en el Tour du Doubs.

José Manuel Díaz se mostraba "muy contento de seguir vinculado dos años más al Burgos Burpellet BH. Era algo que queríamos tanto yo como el equipo. Estoy agradecido de que la renovación se haga en estas fechas, ya que da tranquilidad para seguir rindiendo todo el año. A pesar de tener ya 30 años, que puede ser una edad mayor para mucha gente, yo me sigo sintiendo cada día mejor".

Añadía que "cada año doy un pasito más adelante y estoy en mis mejores números. Veo que mi función dentro del equipo se va asentando. Además de dar resultados, he cogido el rol de asesorar a jóvenes, ayudarlos y verlos crecer. Les doy consejos y ellos los aplican y eso te llena de gratitud. También ayudo al equipo a crecer lo máximo posible, transmitiendo cosas que creo que se pueden mejorar y creo que se valora mucho eso".

Además, "el equipo se ha convertido en una familia para mí y ellos me ven como más que un corredor y me hacen sentir como en casa. Al final, no tengo presión de ningún tipo. Soy un ciclista responsable y profesional y ellos me dan tranquilidad, lo que me hace rendir al 100%. Esperemos seguir así y que los años que voy a continuar en el equipo siga rindiendo de la misma manera y ayudando a los jóvenes y al equipo en todo lo posible”.

Damien Garcia, director deportivo, destacaba que “José Manuel es un pilar y un líder del Burgos Burpellet BH. Estamos muy contentos de contar con él para los dos próximos años. Es una renovación importante para nosotros. Desde que llegó ha mejorado mucho, siguiendo la línea de todo el equipo".

Aseguraba que "creemos que nos va a aportar otros éxitos en el futuro. Es también un ciclista importante de cara a ayudar a los jóvenes y un corredor muy sólido y completo, con el que podemos contar en todo momento. Es un gran profesional y estamos muy alegres de seguir trabajando con él y mirar hacia el futuro”.