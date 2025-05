Dura derrota del Grupo Ureta Tizona Burgos en el primer asalto del play off

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Decepción total en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final. El Grupo Ureta Tizona Burgos perdió con contundencia ante un Flexicar Fuenlabrada que se mostró muy superior. Los madrileños dominaron desde el principio sin que el conjunto castellano pudiera competir. Y es que los Salva Camps fallaron en todo. No fue su mejor día.

No arrancó bien el conjunto burgalés. Le costaba anotar y su rival logró la primera ventaja en el marcador (5-2). Las defensas mandaban ante unos ataques con escaso acierto. El base portugués Cayo Pacheco, con un triple, rescató a su equipo y ponía fin a su sequía en el lanzamiento (5-5). Sin embargo, el lituano Matulionis respondía inmediatamente (8-5). Nwogbo se encargó de aumentar la ventaja para los madrileños (12-5). Muchos nervios e imprecisiones en las filas del equipo de Salva Camps. Un triple de Soluade puso calma (13-8) en un momento donde dominaba el Fuenlabrada. No fue suficiente, porque un parcial de 4-0 permitió a los azulados distanciarse de nuevo coincidiendo con un triple de Westermann (18-8). Camps no dudó en detener el partido buscando soluciones, ya que su equipo seguía sin funcionar. Un 2+1 del pívot barcelonés Ramon Vila dio aire a los burgaleses (18-11), que alternaba las defensas. Pero un triple de Westermann y una canasta final de Jorgensen sellaron el definitivo 23-11. El Grupo Ureta Tizona Burgos no estaba nada fino en el tiro.

En el segundo cuarto, el Grupo Ureta Tizona Burgos siguió sin mejorar. Su rival continuó sumando (31-16) encontrando buenas soluciones en ataque ante una defensa muy débil, que daba excesivas facilidades para que los jugadores el conjunto madrileño pudieran anotar con cierta facilidad. Toni Ten movía mucho el banquillo para que su equipo se mantuviera fresco. Jacobo Díaz tomo responsabilidades y cuatro puntos consecutivos del alero madrileño dejó el luminoso en un 33-22. Pero un triple de Matulionis dejó el marcador en la máxima diferencia hasta el momento (39-22, +17). Salva Camps, que se desesperaba, volvió a pedir un tiempo muerto. No consiguió su objetivo y el Fuenlabrada, un auténtico ciclón, no paró de aumentar su ventaja (43-22, +21). El conjunto burgalés estaba totalmente fuera del partido. Thiam pareció y con tres puntos consecutivos (43-25) obligó a Toni Ten a detener el partido. Su equipo reaccionó y el Fuenlabrada obtuvo de nuevo una máxima ventaja (48-25, +23). Al final de los primeros veinte minutos, 48-27. Los números lo decían todo: 8/20 en tiros de 2 y 3/15 en triples. Además, el rebote era local (20/17).

Tras el receso, el Grupo Ureta Tizona Burgos se rehabilitó en los primeros tres minutos y un parcial de 0-6 fijó el marcador en un 48-33 con Jacobo Díaz como estilete, lo que precipitó un tiempo muerto de Toni Ten. El juego castellano era mucho más fluido y encontró el Burgos más facilidades para anotar. Sin embargo, la alegría en las filas de los de blanco les duró poco (56-35). Un triple de Simeunovic cortó la racha local (56-38). Jordi Rodríguez no tuvo su día y su equipo lo notó. Las diferencias se mantuvieron (61-38) sin que los de Salva Camps dieran muestras de poder revertir la situación adversa. Sus hombres volvieron a una dinámica negativa sin que pudieran hacer su baloncesto. Matulionis, con un triple, situó el 64-39 (+25). Si no aparecía un milagro, el enfrentamiento ya estaba sentenciado. A la conclusión del tercer cuarto, el luminoso reflejaba un 68-44.

Restaban diez minutos para el final del partido, pero todo estaba totalmente liquidado. Fue un periodo de puro trámite. Y el último cuarto empezó con un 2+1 del nigeriano Nwogbo (72-44, +28). Se pasó por el ecuador con 79-53. Ni las rotaciones mejoraron la imagen del equipo de Camps. El italiano Zurbriggen puso el 90-56 (+34). Fue una auténtica exhibición del Fuenlabrada ante el hundimiento de su rival. Al final del partido, 92-62. El segundo enfrentamiento de la eliminatoria se jugará este domingo 18 de mayo, a las 19 horas. Mucho tendrá que cambiar el Grupo Ureta Tizona Burgos para poderle competir al Fuenlabrada.

FLEXICAR FUENLABRADA - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 92-62

Flexicar Fuenlabrada: Matulionis (15), Jorgensen (12), Zurbriggen (11), Mc Grew (8) y Nwogbo (10). También jugaron Bilbao (3), Miguel (0), Nzosa (6), Duran (10), Okito (0), Cruz (3) y Westermann (14).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Ureta Tizona Burgos: Keita (4), Cayo Pacheco (4), Seoane (0), Díaz (13) y Jones (5). También jugaron Rodríguez (3), Soluade (8), Vila (9), Simeunovic (11) y Thiam (5).

PARCIALES Primer Cuarto: 23-11 Segundo Cuarto: 25-16 Tercer Cuarto: 20-17 Cuarto Cuarto: 24-18

ÁRBITROS: Leandro Lezcano, Zamora Rodríguez y Domingo Vilalta. Eliminado el local Miguel; y al visitante Seoane.

PABELLÓN: Fernando Martín. Unos 4.200 espectadores.